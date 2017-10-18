23:56 18 октября | Футбол — Лига чемпионов

ЦСКА в матче с "Базелем" не нанес ни одного удара в створ

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ЦСКА не нанес ни одного удара в створ ворот "Базеля" в матче группового турнира Лиги чемпионов (0:2). Всего армейцы били по воротам соперника шесть раз. На счету "Базеля" 9 ударов, из которых шесть пришлись в створ.

Трансляция матча ЦСКА - "Базель"

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 3-й тур
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КОММЕНТАРИИ (1)
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alexansf

красавцы ...удары не главное .. главное голы ...хотя не ... главное пасы ... ххотя хрен знает чем ещё оправдаться .... АААААААААААААА форма у цска красивее... так что супер .....

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