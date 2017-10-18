ЦСКА в матче с "Базелем" не нанес ни одного удара в створ

ЦСКА не нанес ни одного удара в створ ворот "Базеля" в матче группового турнира Лиги чемпионов (0:2). Всего армейцы били по воротам соперника шесть раз. На счету "Базеля" 9 ударов, из которых шесть пришлись в створ.
ЦСКА не нанес ни одного удара в створ ворот "Базеля" в матче группового турнира Лиги чемпионов (0:2). Всего армейцы били по воротам соперника шесть раз. На счету "Базеля" 9 ударов, из которых шесть пришлись в створ.
alexansf
красавцы ...удары не главное .. главное голы ...хотя не ... главное пасы ... ххотя хрен знает чем ещё оправдаться .... АААААААААААААА форма у цска красивее... так что супер .....
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