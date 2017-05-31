ЦСКА узнал всех возможных соперников по Лиге чемпионов

Определился последний возможный соперник ЦСКА в 3-м раунде отборочного турнира Лиги чемпионов-2017/18. Им стал афинский АЕК. В плей-офф чемпионата Греции клуб обыграл "Паниониос" (2:1), а ПАОК уступил "Панатинаикосу" (2:3). Таким образом, в заключительном матче АЕК смог обойти ПАОК в таблице и попал в Лигу чемпионов. Последние же, наряду с "Панатинаикосом", попали в Лигу Европы. Напомним, что чемпионат Греции выиграл "Олимпиакос".

Цвета АЕК защищают экс-футболист "Краснодара", "Алании" и "Томи" Огнен Враньеш, а также бывший игрок "Шахтера" и "Барселоны" Дмитрий Чигринский.

Таким образом, АЕК обеспечил себе место в Лиге чемпионов и вошел в число "несеяных" клубов в 3-м раунде турнира вместе со "Стяуа", "Янг Бойз", "Ниццей" и "Истамбул Башакшехир".

В числе "сеяных" - киевское "Динамо", "Аякс", чешская "Виктория", ЦСКА и "Брюгге".

В 4-й отборочный раунд вышли "Севилья", "Наполи", "Ливерпуль", "Спортинг" и "Хоффенхайм". На данный момент точно известно, что "Севилья", "Наполи" и "Ливерпуль" будут "сеяными" при жеребьевке, а "Хоффенхайм" - "несеяным".