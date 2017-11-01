14:56 | Футбол — Лига чемпионов

ЦСКА установил рекорд клуба, одержав в ЛЧ четвертую гостевую победу подряд

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ЦСКА выиграл в гостевом матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов у "Базеля" со счетом 2:1. Эта победа стала четвертой подряд. Как информирует пресс-служба армейцев, это новый клубный рекорд. Трехматчевые серии были у красно-синих в 1991/92 годах, 2008-м и 2010 годах.

Напомним, в матчах квалификации на выезде ЦСКА обыграл АЕК (2:0), "Янг Бойз" (1:0). В матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов армейцы обыграли "Бенфику" (2:1).

Кроме того, ЦСКА одержал две победы в групповом раунде Лиги чемпионов впервые после перехода на систему "осень-весна". Последний раз это случилось в 2011 году.

ЦСКА: спасибо, что живой
Турнирное положение команд в Лиге чемпионов здесь

 
 

Дополнительная информация

http://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/liga/pfk-cska-chetvyertaya-gostevaya-pobeda-podryad/

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Ochkarik

Квалификация не считается так что не рекорд

15:14

qwe20

Тьфу! Вот рекорд игоряшки - это да! велик и вечен ))

15:11