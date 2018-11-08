12:17 | Футбол — Лига чемпионов

ЦСКА: У Фернандеса диагностировано сотрясение мозга

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Защитник ЦСКА  Мариу Фернандес получил травму в матче Лиги чемпионов против "Ромы" (1:2), сообщает официальный сайт клуба.

Сообщается, что обследование выявило у игрока сотрясение головного мозга и ушиб мягких тканей лица. Подозрения на перелом скулы и носа не подтвердились. О сроках восстановления пока не сообщается.

28-летний футболист в текущем сезоне провел 18 матчей за ЦСКА во всех турнирах и сделал пять голевых передач.

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ЦСКА - Рома

 

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https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/liga/novosti-meditsinskogo-shtaba-6/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 4-й тур. "Порту" - "Локомотив", ЦСКА - "Рома"
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