ЦСКА: У Фернандеса диагностировано сотрясение мозга

Защитник ЦСКА Мариу Фернандес получил травму в матче Лиги чемпионов против "Ромы" (1:2), сообщает официальный сайт клуба.
Сообщается, что обследование выявило у игрока сотрясение головного мозга и ушиб мягких тканей лица. Подозрения на перелом скулы и носа не подтвердились. О сроках восстановления пока не сообщается.
28-летний футболист в текущем сезоне провел 18 матчей за ЦСКА во всех турнирах и сделал пять голевых передач.
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https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/liga/novosti-meditsinskogo-shtaba-6/
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