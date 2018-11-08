ЦСКА: У Фернандеса диагностировано сотрясение мозга

Защитник ЦСКА Мариу Фернандес получил травму в матче Лиги чемпионов против "Ромы" (1:2), сообщает официальный сайт клуба.

Сообщается, что обследование выявило у игрока сотрясение головного мозга и ушиб мягких тканей лица. Подозрения на перелом скулы и носа не подтвердились. О сроках восстановления пока не сообщается.

28-летний футболист в текущем сезоне провел 18 матчей за ЦСКА во всех турнирах и сделал пять голевых передач.

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