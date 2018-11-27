ЦСКА сыграл вничью с "Викторией" и лишился шансов выйти в плей-офф Юношеской лиги УЕФА

ЦСКА и чешская "Виктория" сыграли вничью (1:1) в матче пятого тура группового турнира Юношеской лиги УЕФА. Армейский клуб лишился шансов выйти из группы.

У российского клуба отличился Максим Елеев, у чешского - Лукаш Пигрт. ЦСКА в пяти матчах набрал два очка и занимает последнее место в группе G. У "Виктории" пять очков и третья позиция.

Лидирует с 12 очками "Реал", у "Ромы" шесть очков и второе место. Сегодня состоится матч "Рома" - "Реал".

Юношеская лига УЕФА

Группа G

5-й тур

ЦСКА - мол. - "Виктория Пл - мол." - 1:1 (0:1)

Голы: Пигрт, 3 (0:1). Елеев, 54 (1:1).

ЦСКА - мол.: Едапин, Елеев, Захаров, Карпов, Ерохин, Тикнизян, Аванесян, Марадишвили, Янов (Шехов, 80), Жиронкин (Сильянов, 46), Попов (Шаповалов, 46).

Предупреждения: Марадишвили, 32. Шаповалов, 57.

Судья: Алиев (Казахстан).

27 ноября. Москва. Стадион "Октябрь (Запасное поле)".