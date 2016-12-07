ЦСКА сыграл вничью с "Тоттенхэмом" в Юношеской лиге УЕФА

Молодежная команда ЦСКА сыграла на выезде вничью с молодежкой "Тоттенхэма" в матче 6-го тура группового турнира Юношеской лиги УЕФА. Стоит отметить, что в самом начале встречи красно-синие имели шанс выйти вперед, но не реализовали пенальти.

На положение дел в турнирной таблице этот результат никак не повлиял, так как российская команда еще 2 недели назад гарантировала себе выход в 1/8 финала с первого места.

Юношеская лига УЕФА

Групповой турнир

Группа E

6-й тур

"Тоттенхэм" (Англия) – ЦСКА (Россия) – 0:0

Нереализованный пенальти: Пухов (Ц), 6 (вратарь).

"Тоттенхэм": Ди Бье, Эйома, Уолкер-Питерс, Танганга , Марш, Скипп, Беннетс, Данкан, Стерлинг, Шашуа (Стилианидес, 85), Харрисон.

ЦСКА: Кырнац, Маклаков, Станисавлевич, Алибеков, Леонов (Анисимов, 46), Хосонов, Пухов (Неплюев, 46), Тикнизян (Аванесян, 64), Кучаев, Жамалетдинов, Олейников.

Предупреждения: Станисавлевич, 11. Данкан, 27. Уолкер-Питерс, 77.

Судья: Т. Маршалл (Северная Ирландия).