ЦСКА сыграл вничью с "Тоттенхэмом" в Юношеской лиге УЕФА

Молодежная команда ЦСКА сыграла на выезде вничью с молодежкой "Тоттенхэма" в матче 6-го тура группового турнира Юношеской лиги УЕФА. Стоит отметить, что в самом начале встречи красно-синие имели шанс выйти вперед, но не реализовали пенальти.
На положение дел в турнирной таблице этот результат никак не повлиял, так как российская команда еще 2 недели назад гарантировала себе выход в 1/8 финала с первого места.
Юношеская лига УЕФА
Групповой турнир
Группа E
6-й тур
"Тоттенхэм" (Англия) – ЦСКА (Россия) – 0:0
Нереализованный пенальти: Пухов (Ц), 6 (вратарь).
"Тоттенхэм": Ди Бье, Эйома, Уолкер-Питерс, Танганга , Марш, Скипп, Беннетс, Данкан, Стерлинг, Шашуа (Стилианидес, 85), Харрисон.
ЦСКА: Кырнац, Маклаков, Станисавлевич, Алибеков, Леонов (Анисимов, 46), Хосонов, Пухов (Неплюев, 46), Тикнизян (Аванесян, 64), Кучаев, Жамалетдинов, Олейников.
Предупреждения: Станисавлевич, 11. Данкан, 27. Уолкер-Питерс, 77.
Судья: Т. Маршалл (Северная Ирландия).
adamantane'
Если бы основа добивалась таких же успехов...
21:19
icezellion
0:0. Ноу-хау в области обыгрышей.
19:28
shpasic
ЦСКА ОБЫГРАЛ "ТОТТЕНХЭМ" В ЮНОШЕСКОЙ ЛИГЕ УЕФА 0:0
19:26