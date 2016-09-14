ЦСКА сыграл вничью с "Байером" в Германии

ЦСКА в гостевом матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов сыграл вничью с "Байером". Команды обменялись голами в первом тайме. Сначала два мяча забили хозяева: итальянский арбитр Даниэле Орсато засчитал гол Адмира Мехмеди, а Хакану Чалханоглу помог рикошет. Подопечные Леонида Слуцкого ответили голами Алана Дзагоева и Романа Еременко за две минуты.

В следующем туре, 27 сентября, ЦСКА примет "Тоттенхэм", а "Байер" на выезде сыграет против "Монако". В поединке 1-го тура в Лондоне "Тоттенхэм" проиграл "Монако" (1:2).

Лига чемпионов

Групповой турнир

1-й тур

Группа E

"Байер" (Германия) – ЦСКА (Россия) – 2:2 (2:2)

Голы: Мехмеди, 9 (1:0). Хакан Чалханоглу, 15 (2:0). Дзагоев, 36 (2:1). Еременко, 38 (2:2).

"Байер": Лено, Хенрикс, Омер Топрак, Та, Венделл, Бендер (Фолланд, 51), Кампль, Брандт, Мехмеди, Хакан Чалханоглу (Похьянпало, 46), Эрнандес (Арангис, 46).

ЦСКА: Акинфеев, Мариу Фернандес, Игнашевич, В.Березуцкий, Щенников, Ионов (Миланов, 78), Еременко, Вернблум, Головин (А.Березуцкий, 90+2), Дзагоев, Траоре (Страндберг, 73).

Предупреждения: Венделл, 83. Хенрикс, 86.

Судьи: ОРСАТО, Ди Фьоре, Манганелли, Маццолени, Руссо (все Италия).

14 сентября. Леверкузен. Стадион " Бай-Арена".

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