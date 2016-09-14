ЦСКА сыграл вничью с "Байером" в Германии

ЦСКА в гостевом матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов сыграл вничью с "Байером". Команды обменялись голами в первом тайме. Сначала два мяча забили хозяева: итальянский арбитр Даниэле Орсато засчитал гол Адмира Мехмеди, а Хакану Чалханоглу помог рикошет. Подопечные Леонида Слуцкого ответили голами Алана Дзагоева и Романа Еременко за две минуты.
В следующем туре, 27 сентября, ЦСКА примет "Тоттенхэм", а "Байер" на выезде сыграет против "Монако". В поединке 1-го тура в Лондоне "Тоттенхэм" проиграл "Монако" (1:2).
Лига чемпионов
Групповой турнир
1-й тур
Группа E
"Байер" (Германия) – ЦСКА (Россия) – 2:2 (2:2)
Голы: Мехмеди, 9 (1:0). Хакан Чалханоглу, 15 (2:0). Дзагоев, 36 (2:1). Еременко, 38 (2:2).
"Байер": Лено, Хенрикс, Омер Топрак, Та, Венделл, Бендер (Фолланд, 51), Кампль, Брандт, Мехмеди, Хакан Чалханоглу (Похьянпало, 46), Эрнандес (Арангис, 46).
ЦСКА: Акинфеев, Мариу Фернандес, Игнашевич, В.Березуцкий, Щенников, Ионов (Миланов, 78), Еременко, Вернблум, Головин (А.Березуцкий, 90+2), Дзагоев, Траоре (Страндберг, 73).
Предупреждения: Венделл, 83. Хенрикс, 86.
Судьи: ОРСАТО, Ди Фьоре, Манганелли, Маццолени, Руссо (все Италия).
14 сентября. Леверкузен. Стадион " Бай-Арена".
Видео всех опасных моментов и трансляция матча
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/eurocups/championsleague/2016-2017/groups/
..I..
сабзеро, Izmegul 23:50 все правильно написал. Меня другие клубы в России мало интересуют, а на гипотетические вопросы нет верных ответов.
00:05
ravilius777
все кто болел против своих, твари конченные
00:03
ravilius777
Спасибо, ПАЦАНЫ !! ИГОРЕК, красавчег, как обычно!!!!!
00:03
Al Rains
Считаю, что красиво и по делу "вырвали очко";) у байера!!!
00:02
Thomas_Boy
$n10nep$ __________ Орзул в футболе разбирается сильно. Я бы ей вдул. ___________ Тартакова лучше. Когда молчит.
00:02
Блудный Свин
НА ЭТОМ ПРУХА КОНЯМ ЗАКОНЧЕНА... ДОМА ЗАГЛОТ ОТ ПРОИГРАВШИХ АНГЛИЧАН, ПОТОМ УНИЖЕНИЕ ОТ МОНЕГАСКОВ!!111
00:01
Thomas_Boy
"Вся Рассея" разочарована так-то. У Смоки прямо двойной удар.
00:01
$n10nep$
Орзул в футболе разбирается сильно. Я бы ей вдул.
00:01
Kingdom Of Fan's Illusion
«Байеру» при Роджере Смите не хватает солидности. Вроде команда неплохо бежит, неплохо комбинирует, неплохо обводит соперников, неплохо прессингует, отнимает мячи, снова атакует, а потом «бац!» - и пропускает. Лихая юношеская ватага без житейского опыта. Оттого у аспириновых нередко бывают веселые результаты типа 3:3, 3:2, 2:3, 4:3, 3:4, 4:4. То есть в обороне косяков хватает. И сегодня пропустили два. Да, игра зрелищная, но валидольная.
00:00
Адекватный Зритель_
Целых 38 минут фан - клуб Байера был самым многочисленным в России.
23:59 14 сентября
..I..
Izmegul 23:50 полностью поддерживаю. Хочу видеть ЦСКА нацеленным на атаку и без ступора в обороне.
23:59 14 сентября
Ковтун
Но при всем этом в 1 тайме у коней защита была проходным двором.
23:58 14 сентября
Platinum1991
Два гола за ДВЕ минуты и армейцы сравнивают СЧЁТ в матче!!! 36 мин. !!! Два сейва Акинфеева за две секунды! Пас на Адмира Мехмеди слева на правый край штрафной. Почему-то швейцарца никто не накрывал, считая, что был офсайд, но лайнсмен опять флаг не поднял. Мехмеди пнул снаряд в створ, однако Акинфеев парирует чуток в сторону, но перед собой. Наши защитники почему-то стояли и смотрели, как Мехмеди добивал мяч в ворота, но Акинфеев опять вытягивается и достает мяч из левой "шестерки". Там уже вынос. 36 мин. ГООООЛ!!! Дзагоев, 2:1 36 мин. !!! Не забиваешь ты... забивают немцам! Мигом улетели вперед армейцы по центру. Не успели вернуться в оборону вальяжные немцы, за что и поплатились. Ионов набросил мяч в штрафную на рывок Дзагоеву по центру. Алан опередил защитника, носком пробросил мяч себе под удар, и вторым касанием с 7 метров вколотил сферу в сетку мимо Бернда Лено. 38 мин. ГООООЛ!!! Еременко, 2:2 38 мин. !!! А вот в этом отличие "Байера" от "Баварии" и ЦСКА от "Ростова". Снова всё сделал Ионов, который нашел пасом вразрез на дуге штрафной Траоре, а тот в касание отправил мяч на правый край штрафной на Ерёменко. Показалось, что был также тут офсайд, как и у Мехмеди в том случае (на полкорпуса), но судья флаг не поднял. Роман принял снаряд и ударом с носка нашел лазейку между ног у вратаря немцев Лено, который не закрыл "домик" и пропустил обидный гол между ног. Вперёд ЦСКА! Выше ЗНАМЯ российского ФУТБОЛА! Россия - ФУТБОЛЬНАЯ СТРАНА!!! ОДНОЗНАЧНО!
23:57 14 сентября
Бэн Джойс
сабзеро Ну, ты-то у нас специалист по конфузам на Кипре.-------------------Не-не, с АЕКом как раз всё получилось очень даже хорошо. Иначе Алень с Егоркой до сих пор бы игрались в крутых тренеров ))
23:57 14 сентября
Al Rains
Разозлились ребята по-хорошему из-за несправедливости с 1-ым голом...дай бог так до конца ЛЧ этот нерв держать... и в чемпе порвать спартак и зенит!!!
23:56 14 сентября
SIZ170
...... надо признать, кони оказались с *яйцами*...... от души, МОЛОДЦЫ!!!!
23:53 14 сентября
Сужу Кубок как могу
Отскочили)) Ну и молодцы.
23:53 14 сентября
самарец
ЦСКА медленно запрягают да быстро едут
23:53 14 сентября
Kingdom Of Fan's Illusion
сабзеро ///// Бэн Джойс Случился небольшой конфуз _______________________________________ Ну, ты-то у нас специалист по конфузам на Кипре. ******************** Нет, ты ошибаешься. Когда Бен Джойс ездил отдыхать на Кипр, то у него там конфузов не происходило.
23:53 14 сентября
сабзеро
..I.. сабзеро видел, а вчерашний не смотрел _________________________________________ ну и где там трусливость? Команда до последней минуты шла в атаку, ни о каком автобусе и речи не было. После провальных первых минут немцам в штрафной не дали ни шанса. Или считаешь что кто-то еще в России сыграл бы с Байером лучше ЦСКА?
23:53 14 сентября
spetrov
PAPAZOL_ (23:51) :)
23:52 14 сентября
Док_
На сон грядущий ляпну, что ЦСКА ни командно, ни по персоналиям, ни по опыту не уступает Байеру, а скорее даже в чем-то и превосходит. Но есть одно но! Наши в своей "нефутбольной" лиге абсолютно не привыкли, не умеют рвать задницу все 95 минут - отсюда порнуха в первые полчаса. Ну и по кадрам - на флангах Ионов пока не вписался, хотя очень шустрил, а Головин - это скорее не его место. Ерема красавец, но это когда его не придушивают как сегодня, а Дзага к концу явно наелся...
23:52 14 сентября
Адекватный Зритель_
Один голштинский полудурок разделить радость выполз. Ну, у Бени с органами зрения всё нормуль - Божья роса в них блестит на постоянной основе.
23:52 14 сентября
spetrov
Команду и болельщиков с очком! Наверное, в целом по игре. Где-то, возможно, повезло (не поставили пенальти, а могли, на мой взгляд), а где-то - наоборот (1 пропущенный гол).
23:52 14 сентября
PAPAZOL_
Акинфеев как тот ёжик из анекдота (ёжик рыдал, лил слёзы рекой, но всё же грыз кактус...). то есть Игорёк и свой рекорд успевает в каждом матче ЛЧ обновлять и......... команду свою спасать. Прям два (таланта) в одном !!!
23:51 14 сентября
Красно синий
Но как наших в центре пробегали!!! Это просто кошмар.Мы даже фолить не успевали и карточки получать. Несмотря на всю трусость Слуцкого хорошо закончилось.Акинфеев удержал на плаву.Молодцы!
23:51 14 сентября
AlexCS4
Коняжки - молодцы! Особо понравилось, сколько народа поубивалось об стену на странице текстовой трансляции матча - первые полчаса мастурбировали, а потом слюной подавились и пошли баиньки. Что и правильно - ведь завтра им в школу.
23:50 14 сентября
Izmegul
ЛВС - трус. Немцы во 2м тайме бьли никакие - стояли чтоб отдышаться в каждую паузу. И цска им эти паузы любезно предоставлял. Вместо того чтоб дожать - тянули время и отбивались. А первые 2 гола - свидетельство того что ЛВС еще предсказуем и уязвим. В ЛЧ мы это видим уже в каждом матче, и ничего не меняется. Отыгрались только на индивидуальном мастерстве Дзагоева и Еременко, да хрестоматийной немецкой бзалаберности на фоне успешного блицкрига
23:50 14 сентября
Адекватный Зритель_
$n10nep$------ Так-то, у меня и скрины авторов голов есть. С нашей стороны.
23:49 14 сентября
сабзеро
Бэн Джойс Случился небольшой конфуз _______________________________________ Ну, ты-то у нас специалист по конфузам на Кипре.
23:49 14 сентября