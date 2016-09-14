23:33 14 сентября | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

ЦСКА сыграл вничью с "Байером" в Германии

Среда. Леверкузен. "Байер" – ЦСКА – 2:2. Хавбек "Байера" Юлиан БРАНДТ против защитника ЦСКА Георгия ЩЕННИКОВА. Фото AFP
Среда. Леверкузен. "Байер" – ЦСКА – 2:2. Хавбек "Байера" Юлиан БРАНДТ против защитника ЦСКА Георгия ЩЕННИКОВА. Фото AFP
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ЦСКА в гостевом матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов сыграл вничью с "Байером". Команды обменялись голами в первом тайме. Сначала два мяча забили хозяева: итальянский арбитр Даниэле Орсато засчитал гол Адмира Мехмеди, а Хакану Чалханоглу помог рикошет. Подопечные Леонида Слуцкого ответили голами Алана Дзагоева и Романа Еременко за две минуты.

В следующем туре, 27 сентября, ЦСКА примет "Тоттенхэм", а "Байер" на выезде сыграет против "Монако". В поединке 1-го тура в Лондоне "Тоттенхэм" проиграл "Монако" (1:2).

Лига чемпионов

Групповой турнир

1-й тур

Группа E

"Байер" (Германия) – ЦСКА (Россия) – 2:2 (2:2)

Голы: Мехмеди, 9 (1:0). Хакан Чалханоглу, 15 (2:0). Дзагоев, 36 (2:1). Еременко, 38 (2:2).

"Байер": Лено, Хенрикс, Омер Топрак, Та, Венделл, Бендер (Фолланд, 51), Кампль, Брандт, Мехмеди, Хакан Чалханоглу (Похьянпало, 46), Эрнандес (Арангис, 46).

ЦСКА: Акинфеев, Мариу Фернандес, Игнашевич, В.Березуцкий, Щенников, Ионов (Миланов, 78), Еременко, Вернблум, Головин (А.Березуцкий, 90+2), Дзагоев, Траоре (Страндберг, 73).

Предупреждения: Венделл, 83. Хенрикс, 86.

Судьи: ОРСАТО, Ди Фьоре, Манганелли, Маццолени, Руссо (все Италия).

14 сентября. Леверкузен. Стадион " Бай-Арена".

Видео всех опасных моментов и трансляция матча

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/eurocups/championsleague/2016-2017/groups/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 1-й тур

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КОММЕНТАРИИ (80)
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..I..

сабзеро, Izmegul 23:50 все правильно написал. Меня другие клубы в России мало интересуют, а на гипотетические вопросы нет верных ответов.

00:05

ravilius777

все кто болел против своих, твари конченные

00:03

ravilius777

Спасибо, ПАЦАНЫ !! ИГОРЕК, красавчег, как обычно!!!!!

00:03

Al Rains

Считаю, что красиво и по делу "вырвали очко";) у байера!!!

00:02

Thomas_Boy

$n10nep$ __________ Орзул в футболе разбирается сильно. Я бы ей вдул. ___________ Тартакова лучше. Когда молчит.

00:02

Блудный Свин

НА ЭТОМ ПРУХА КОНЯМ ЗАКОНЧЕНА... ДОМА ЗАГЛОТ ОТ ПРОИГРАВШИХ АНГЛИЧАН, ПОТОМ УНИЖЕНИЕ ОТ МОНЕГАСКОВ!!111

00:01

Thomas_Boy

"Вся Рассея" разочарована так-то. У Смоки прямо двойной удар.

00:01

$n10nep$

Орзул в футболе разбирается сильно. Я бы ей вдул.

00:01

Kingdom Of Fan's Illusion

«Байеру» при Роджере Смите не хватает солидности. Вроде команда неплохо бежит, неплохо комбинирует, неплохо обводит соперников, неплохо прессингует, отнимает мячи, снова атакует, а потом «бац!» - и пропускает. Лихая юношеская ватага без житейского опыта. Оттого у аспириновых нередко бывают веселые результаты типа 3:3, 3:2, 2:3, 4:3, 3:4, 4:4. То есть в обороне косяков хватает. И сегодня пропустили два. Да, игра зрелищная, но валидольная.

00:00

Адекватный Зритель_

Целых 38 минут фан - клуб Байера был самым многочисленным в России.

23:59 14 сентября

..I..

Izmegul 23:50 полностью поддерживаю. Хочу видеть ЦСКА нацеленным на атаку и без ступора в обороне.

23:59 14 сентября

Ковтун

Но при всем этом в 1 тайме у коней защита была проходным двором.

23:58 14 сентября

Platinum1991

Два гола за ДВЕ минуты и армейцы сравнивают СЧЁТ в матче!!! 36 мин. !!! Два сейва Акинфеева за две секунды! Пас на Адмира Мехмеди слева на правый край штрафной. Почему-то швейцарца никто не накрывал, считая, что был офсайд, но лайнсмен опять флаг не поднял. Мехмеди пнул снаряд в створ, однако Акинфеев парирует чуток в сторону, но перед собой. Наши защитники почему-то стояли и смотрели, как Мехмеди добивал мяч в ворота, но Акинфеев опять вытягивается и достает мяч из левой "шестерки". Там уже вынос. 36 мин. ГООООЛ!!! Дзагоев, 2:1 36 мин. !!! Не забиваешь ты... забивают немцам! Мигом улетели вперед армейцы по центру. Не успели вернуться в оборону вальяжные немцы, за что и поплатились. Ионов набросил мяч в штрафную на рывок Дзагоеву по центру. Алан опередил защитника, носком пробросил мяч себе под удар, и вторым касанием с 7 метров вколотил сферу в сетку мимо Бернда Лено. 38 мин. ГООООЛ!!! Еременко, 2:2 38 мин. !!! А вот в этом отличие "Байера" от "Баварии" и ЦСКА от "Ростова". Снова всё сделал Ионов, который нашел пасом вразрез на дуге штрафной Траоре, а тот в касание отправил мяч на правый край штрафной на Ерёменко. Показалось, что был также тут офсайд, как и у Мехмеди в том случае (на полкорпуса), но судья флаг не поднял. Роман принял снаряд и ударом с носка нашел лазейку между ног у вратаря немцев Лено, который не закрыл "домик" и пропустил обидный гол между ног. Вперёд ЦСКА! Выше ЗНАМЯ российского ФУТБОЛА! Россия - ФУТБОЛЬНАЯ СТРАНА!!! ОДНОЗНАЧНО!

23:57 14 сентября

Бэн Джойс

сабзеро Ну, ты-то у нас специалист по конфузам на Кипре.-------------------Не-не, с АЕКом как раз всё получилось очень даже хорошо. Иначе Алень с Егоркой до сих пор бы игрались в крутых тренеров ))

23:57 14 сентября

Al Rains

Разозлились ребята по-хорошему из-за несправедливости с 1-ым голом...дай бог так до конца ЛЧ этот нерв держать... и в чемпе порвать спартак и зенит!!!

23:56 14 сентября

SIZ170

...... надо признать, кони оказались с *яйцами*...... от души, МОЛОДЦЫ!!!!

23:53 14 сентября

Сужу Кубок как могу

Отскочили)) Ну и молодцы.

23:53 14 сентября

самарец

ЦСКА медленно запрягают да быстро едут

23:53 14 сентября

Kingdom Of Fan's Illusion

сабзеро ///// Бэн Джойс Случился небольшой конфуз _______________________________________ Ну, ты-то у нас специалист по конфузам на Кипре. ******************** Нет, ты ошибаешься. Когда Бен Джойс ездил отдыхать на Кипр, то у него там конфузов не происходило.

23:53 14 сентября

сабзеро

..I.. сабзеро видел, а вчерашний не смотрел _________________________________________ ну и где там трусливость? Команда до последней минуты шла в атаку, ни о каком автобусе и речи не было. После провальных первых минут немцам в штрафной не дали ни шанса. Или считаешь что кто-то еще в России сыграл бы с Байером лучше ЦСКА?

23:53 14 сентября

spetrov

PAPAZOL_ (23:51) :)

23:52 14 сентября

Док_

На сон грядущий ляпну, что ЦСКА ни командно, ни по персоналиям, ни по опыту не уступает Байеру, а скорее даже в чем-то и превосходит. Но есть одно но! Наши в своей "нефутбольной" лиге абсолютно не привыкли, не умеют рвать задницу все 95 минут - отсюда порнуха в первые полчаса. Ну и по кадрам - на флангах Ионов пока не вписался, хотя очень шустрил, а Головин - это скорее не его место. Ерема красавец, но это когда его не придушивают как сегодня, а Дзага к концу явно наелся...

23:52 14 сентября

Адекватный Зритель_

Один голштинский полудурок разделить радость выполз. Ну, у Бени с органами зрения всё нормуль - Божья роса в них блестит на постоянной основе.

23:52 14 сентября

spetrov

Команду и болельщиков с очком! Наверное, в целом по игре. Где-то, возможно, повезло (не поставили пенальти, а могли, на мой взгляд), а где-то - наоборот (1 пропущенный гол).

23:52 14 сентября

PAPAZOL_

Акинфеев как тот ёжик из анекдота (ёжик рыдал, лил слёзы рекой, но всё же грыз кактус...). то есть Игорёк и свой рекорд успевает в каждом матче ЛЧ обновлять и......... команду свою спасать. Прям два (таланта) в одном !!!

23:51 14 сентября

Красно синий

Но как наших в центре пробегали!!! Это просто кошмар.Мы даже фолить не успевали и карточки получать. Несмотря на всю трусость Слуцкого хорошо закончилось.Акинфеев удержал на плаву.Молодцы!

23:51 14 сентября

AlexCS4

Коняжки - молодцы! Особо понравилось, сколько народа поубивалось об стену на странице текстовой трансляции матча - первые полчаса мастурбировали, а потом слюной подавились и пошли баиньки. Что и правильно - ведь завтра им в школу.

23:50 14 сентября

Izmegul

ЛВС - трус. Немцы во 2м тайме бьли никакие - стояли чтоб отдышаться в каждую паузу. И цска им эти паузы любезно предоставлял. Вместо того чтоб дожать - тянули время и отбивались. А первые 2 гола - свидетельство того что ЛВС еще предсказуем и уязвим. В ЛЧ мы это видим уже в каждом матче, и ничего не меняется. Отыгрались только на индивидуальном мастерстве Дзагоева и Еременко, да хрестоматийной немецкой бзалаберности на фоне успешного блицкрига

23:50 14 сентября

Адекватный Зритель_

$n10nep$------ Так-то, у меня и скрины авторов голов есть. С нашей стороны.

23:49 14 сентября

сабзеро

Бэн Джойс Случился небольшой конфуз _______________________________________ Ну, ты-то у нас специалист по конфузам на Кипре.

23:49 14 сентября

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ