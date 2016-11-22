Сегодня. Москва. ЦСКА - "Байер" - 1:1. В игре - Федор ЧАЛОВ (в центре). Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"

ЦСКА на своем поле сыграл вничью с "Байером" (1:1) в матче группового турнира Лиги чемпионов. На гол Кевина Фолланда хозяева отметили мячом Бибраса Натхо с пенальти.

Вместе с тем подопечные Леонида Слуцкого набрали третье очко и остались на четвертом месте в группе E. От идущего вторым "Байера" армейцев отделяет четыре балла, а значит, они потеряли шансы на выход в плей-офф турнира.

Эта встреча стала первой для полузащитника армейцев Алана Дзагоева с 18 сентября. Хавбек пропустил два месяца из-за травмы, вышел в стартовом составе и был заменен на 82-й минуте. Голкипер хозяев Игорь Акинфеев провел свой 100-й матч в еврокубках и пропустил в 42-й игре Лиги чемпионов подряд.

Отметим также, что воспитанник ЦСКА Федор Чалов впервые в карьере вышел с первых минут в Лиге чемпионов.

Лига чемпионов

Групповой турнир

5-й тур

Группа Е

ЦСКА (Россия) – "Байер" (Германия) – 1:1 (0:1)

Голы: Фолланд, 16 (0:1). Натхо, 76 - с пенальти (1:1).

ЦСКА: Акинфеев, Мариу Фернандес, В.Березуцкий, А.Березуцкий, Щенников, Миланов, Дзагоев (Траоре, 83), Вернблум, Натхо, Головин, Чалов (Страндберг, 90+1).

"Байер": Лено, Едвай, Емер Топрак, Та, Хенрикс, Фолланд, Кампль (Мехмеди, 90), Арангис, Брандт (Хаферц, 70), Хакан Чалханоглу, Эрнандес (Баумгартлингер, 81).

Предупреждения: Акинфеев, 37. Вернблум, 62. Эрнандес, 72. Хенрикс, 75. Кампль, 77.

Судьи: УНДИАНО МАЛЬЕНКО. Барберо Севилья, Кабаньеро, Клос Гомес, Санчес Мартинес (все Испания).

22 ноября. Москва. Стадион "Арена ЦСКА".

Трансляция матча ЦСКА - "Байер"