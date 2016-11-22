21:49 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

ЦСКА сыграл вничью с "Байером"
и лишился шансов выйти из группы

Сегодня. Москва. ЦСКА - "Байер" - 1:1. В игре - Федор ЧАЛОВ (в центре). Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"
Сегодня. Москва. ЦСКА - "Байер" - 1:1. В игре - Федор ЧАЛОВ (в центре). Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"
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ЦСКА на своем поле сыграл вничью с "Байером" (1:1) в матче группового турнира Лиги чемпионов. На гол Кевина Фолланда хозяева отметили мячом Бибраса Натхо с пенальти.

Вместе с тем подопечные Леонида Слуцкого набрали третье очко и остались на четвертом месте в группе E. От идущего вторым "Байера" армейцев отделяет четыре балла, а значит, они потеряли шансы на выход в плей-офф турнира.

Эта встреча стала первой для полузащитника армейцев Алана Дзагоева с 18 сентября. Хавбек пропустил два месяца из-за травмы, вышел в стартовом составе и был заменен на 82-й минуте. Голкипер хозяев Игорь Акинфеев провел свой 100-й матч в еврокубках и пропустил в 42-й игре Лиги чемпионов подряд.

Отметим также, что воспитанник ЦСКА Федор Чалов впервые в карьере вышел с первых минут в Лиге чемпионов.

Лига чемпионов

Групповой турнир

5-й тур

Группа Е

ЦСКА (Россия) – "Байер" (Германия) – 1:1 (0:1)

Голы: Фолланд, 16 (0:1). Натхо, 76 - с пенальти (1:1).

ЦСКА: Акинфеев, Мариу Фернандес, В.Березуцкий, А.Березуцкий, Щенников, Миланов, Дзагоев (Траоре, 83), Вернблум, Натхо, Головин, Чалов (Страндберг, 90+1).

"Байер": Лено, Едвай, Емер Топрак, Та, Хенрикс, Фолланд, Кампль (Мехмеди, 90), Арангис, Брандт (Хаферц, 70), Хакан Чалханоглу, Эрнандес (Баумгартлингер, 81).

Предупреждения: Акинфеев, 37. Вернблум, 62. Эрнандес, 72. Хенрикс, 75. Кампль, 77.

Судьи: УНДИАНО МАЛЬЕНКО. Барберо Севилья, Кабаньеро, Клос Гомес, Санчес Мартинес (все Испания).

22 ноября. Москва. Стадион "Арена ЦСКА".

Трансляция матча ЦСКА - "Байер"

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/eurocups/championsleague/2016-2017/groups/

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КОММЕНТАРИИ (91)
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spetrov

=TeoDor=, у тебя настолько короткая память, что не помнишь результата в минувшую пятницу в Туле?

22:29

Ралпачан Фляйшманъ

Andersen32_ очко - больше чем три? это новое слово в математике, конечно. а так то да, Баварию дома и крепкий ПСВ на выездеь Бикеич, несомненно, порвет, а дома с теми же голландцами ни капли не отскок был))

22:29

С.С.Горбунков

spetrov =TeoDor=, еще 2 сухих матча, если память не подводит, и обойдет Дассаева. И останется вам только уныло глядеть вслед. 22:26========= Следственный Комитет уже работает и конюшне осталась участь фк "Сатурн" или фк"Москва" ))) Выбирай на вкус:)))

22:29

Santa Barbara

В принципе, сегодня Байер мог и победить, даже несмотря на усталость после фееричного матча с Лейпцигом, но во втором тайме игрок аспириновых после оригинальной атаки из убойной позиции угодил в штангу. ЦСКА же явно не хватало наигранных комбинаций и индивидуального мастерства на подступах к штрафной площади гостей, чтобы умело разыграть мяч и вывести партнера на завершающий удар. Будь ЦСКА более мастеровит, Байер бы проиграл. Но армейцы не смогли в полной мере воспользоваться не лучшим функциональным состоянием игроков аспириновых.

22:28

passerby

Удивили две вещи- уровень игры немцев и качество газона ...

22:28

=TeoDor=

конефей и сухой матч -это антонимы

22:28

Гаттузо зол!

Время идет\\\\\не стареет рекорд!////скоро полтос////ликует народ!

22:27

Искремас

Средний возраст Байера 23. Ахренеть! Я такого в ЛЧ не припомню. Если только у ЦСКА в сезоне 92/93.

22:27

spetrov

=TeoDor=, еще 2 сухих матча, если память не подводит, и обойдет Дассаева. И останется вам только уныло глядеть вслед.

22:26

С.С.Горбунков

Черданцев втирает, что надо обыгрывать Тоттенхэм ))) Парень или в космосе с Гинером/Слуцким или в КОКСЕ ))) ЛОЛ)))

22:25

serhio68

...всего 8 осталось до полтинника...

22:25

Andersen32

Не понятно, зачем Гинер платил "Мордовии", что бы она обыграла "Ростов". И так обделаться маткой группы в ЛЧ. Так ещё и "Ростов" в ЛЕ пройдёт, да и очков принесёт по-больше, чем конюшня.

22:24

serhio68

42-й поди

22:23

историк79

Эх! Радулова бы ещё! А Монтреол - Траору сплавить

22:23

=TeoDor=

какой там счет у конефеева, когда юбилей?)

22:23

=TeoDor=

где игра то была? еременко отсыпал что ли?) 90 минут бесполезного шатания , 1 момент дсагоефа и тот в рамку не попал ВСЁ хД

22:22

ИНТЕРНЕТ БРОДИЛКИН

Коняки ну с очком вас)) конивея с очередным голешником.А так всё хорошо.

22:22

С.С.Горбунков

Чалова послушаешь, не бэ-ни-мэ))) Рад за эту перспективу )))

22:21

С.С.Горбунков

историк79 Игра, конечно, порадовала. НО! Это были морально-волевые. Это был настрой на один матч. Поэтому и Чалов, и Головин. и Щенников, можно сказать, настраивались прыгать выше головы и хорошо сыграли в эти 90 минут. Утверждать, что пациент жив, ИМХО, ещё ой, как рано! 22:18========= как ветеринар, констатирую, кокс выходит в течении 21 дня ! крепись )))

22:20

serhio68

Игорю желаю до 50 догнать и можно на отдых.Заслужил.

22:20

spetrov

историк79, есть доля правды. Будем смотреть дальше.

22:19

spetrov

Markonie. ну не фуфло, это мы уж так... упрощенно. По силам команда.

22:18

историк79

Игра, конечно, порадовала. НО! Это были морально-волевые. Это был настрой на один матч. Поэтому и Чалов, и Головин. и Щенников, можно сказать, настраивались прыгать выше головы и хорошо сыграли в эти 90 минут. Утверждать, что пациент жив, ИМХО, ещё ой, как рано!

22:18

=TeoDor=

надо и #кабинетныхчемпионов через стыки в лч запускать ,только место занимают

22:17

serhio68

igorvasilevich пускай работает.Нам лучше

22:17

GoaLapagos

БРАВО ЦСКА, БРАВО!

22:16

Гаттузо зол!

Играли на отбой весь второй тайм, могли пропустить не только с пеналя, а и так гола 2-3, и это не фуфло. Особо разбирающийся наверное считает, что так. Прекрасно играли. у-ха-ха.

22:15

читатель1

Команды играли!

22:15

С.С.Горбунков

jpanin Хорошо сыграли , в сегодняшней ситуации очень хорошо , Дзагоев полезно сыграл , Чалов , Щенников , Голова - красавы ... 22:13========= у тя тоже кокс ещё не отошёл)))

22:15

igorvasilevich

serhio68 Прикалываешься пять сезонов подряд у ЦСКА хуже и хуже в еврокубках играет. И давать этому неудачнику физруку работать?

22:14

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ