ЦСКА сыграет с "Тоттенхэмом" без Дзагоева

Стал известен стартовый состав ЦСКА на матч группового турнира Лиги чемпионов против "Тоттенхэма". В заявку красно-синих не попал полузащитник Алан Дзагоев. Вчера хавбек не принял участия в тренировке армейцев, а главный тренер красно-синих Леонид Слуцкий подчеркнул, что решение об участии Дзагоева во встрече будет принято в день игры. Этот поединок станет первым матчем Лиги чемпионов на "Арене ЦСКА".
ЦСКА: Акинфеев, Мариу Фернандес, В. Березуцкий, Игнашевич, Щенников, Головин, Вернблум, Тошич, Еременко, Миланов, Траоре.
Запасные: Чепчугов, А. Березуцкий, Набабкин, Страндберг, Натхо, Гордюшенко.
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Теперь никакой сдохнувший медведь не поможет ЦСКА. Ну,разве что, В.В.Путин в отставку подаст...
20:51
Krasin
это очень плохо. кто будет ответку забивать? а если посмотреть на запасных, ясно, что усиливать игру просто некем. все деньги ушли на стадион
20:35
Levbereg
Да. Алана не будет хватать. Нужно надеяться в центре на Еременко. Вроде форму начал набирать.
20:22
Kezya
...вот жеШь...потеря потерь...
20:21
igorvasilevich
Плохая новость.
20:20