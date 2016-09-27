20:05 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

ЦСКА сыграет с "Тоттенхэмом" без Дзагоева

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Стал известен стартовый состав ЦСКА на матч группового турнира Лиги чемпионов против "Тоттенхэма". В заявку красно-синих не попал полузащитник Алан Дзагоев. Вчера хавбек не принял участия в тренировке армейцев, а главный тренер красно-синих Леонид Слуцкий подчеркнул, что решение об участии Дзагоева во встрече будет принято в день игры. Этот поединок станет первым матчем Лиги чемпионов на "Арене ЦСКА".

ЦСКА: Акинфеев, Мариу Фернандес, В. Березуцкий, Игнашевич, Щенников, Головин, Вернблум, Тошич, Еременко, Миланов, Траоре.

Запасные: Чепчугов, А. Березуцкий, Набабкин, Страндберг, Натхо, Гордюшенко.

Трансляция матча ЦСКА – "Тоттенхэм"

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Теперь никакой сдохнувший медведь не поможет ЦСКА. Ну,разве что, В.В.Путин в отставку подаст...

20:51

Krasin

это очень плохо. кто будет ответку забивать? а если посмотреть на запасных, ясно, что усиливать игру просто некем. все деньги ушли на стадион

20:35

Levbereg

Да. Алана не будет хватать. Нужно надеяться в центре на Еременко. Вроде форму начал набирать.

20:22

Kezya

...вот жеШь...потеря потерь...

20:21

igorvasilevich

Плохая новость.

20:20

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