ЦСКА сыграет с "Тоттенхэмом" без Дзагоева

Стал известен стартовый состав ЦСКА на матч группового турнира Лиги чемпионов против "Тоттенхэма". В заявку красно-синих не попал полузащитник Алан Дзагоев. Вчера хавбек не принял участия в тренировке армейцев, а главный тренер красно-синих Леонид Слуцкий подчеркнул, что решение об участии Дзагоева во встрече будет принято в день игры. Этот поединок станет первым матчем Лиги чемпионов на "Арене ЦСКА".

ЦСКА: Акинфеев, Мариу Фернандес, В. Березуцкий, Игнашевич, Щенников, Головин, Вернблум, Тошич, Еременко, Миланов, Траоре.

Запасные: Чепчугов, А. Березуцкий, Набабкин, Страндберг, Натхо, Гордюшенко.

Трансляция матча ЦСКА – "Тоттенхэм"