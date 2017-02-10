ЦСКА сыграет с "Русенборгом" в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА

Состоялась жеребьевка плей-офф Юношеской лиги УЕФА. Молодежная команда ЦСКА в 1/8 финала турнира встретится с "Русенборгом" на своем поле. Матч пройдет 21 или 22 февраля. Затем победитель этой пары 7 или 8 марта встретится с победителем матча ПСВ - "Бенфика".

Полностью результаты жеребьевки 1/4 финала Юношеской лиги УЕФА выглядят следующим образом:

"Монако" (Франция) / "Реал" (Испания) - "Аякс" (Голландия) / "Динамо" К (Украина);

ЦСКА (Россия) / "Русенборг" (Норвегия) - ПСВ (Голландия) / "Бенфика" (Португалия);

"Барселона" (Испания) / "Боруссия" Д (Германия) - "Порту" (Португалия) / "Вииторул" (Румыния);

"Зальцбург" (Австрия) / "ПСЖ" (Франция) - "Атлетико" (Испания) / "Севилья" (Испания).