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ЦСКА сыграет с "Русенборгом" в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА

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Состоялась жеребьевка плей-офф Юношеской лиги УЕФА. Молодежная команда ЦСКА в 1/8 финала турнира встретится с "Русенборгом" на своем поле. Матч пройдет 21 или 22 февраля. Затем победитель этой пары 7 или 8 марта встретится с победителем матча ПСВ - "Бенфика". 

Полностью результаты жеребьевки 1/4 финала Юношеской лиги УЕФА выглядят следующим образом:

"Монако" (Франция) / "Реал" (Испания) - "Аякс" (Голландия) / "Динамо" К (Украина);

ЦСКА (Россия) / "Русенборг" (Норвегия) - ПСВ (Голландия) / "Бенфика" (Португалия);

"Барселона" (Испания) / "Боруссия" Д (Германия) - "Порту" (Португалия) / "Вииторул" (Румыния);

"Зальцбург" (Австрия) / "ПСЖ" (Франция) - "Атлетико" (Испания) / "Севилья" (Испания).

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Материалы REN-TV

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