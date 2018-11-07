ЦСКА – "Рома". Уверенный прогноз Гусева

Бывший полузащитник ЦСКА и сборной России Ролан Гусев поделился с "СЭ" своими ожиданиями от сегодняшнего матча 4-го тура Лиги чемпионов, в котором армейцы примут "Рому". Встреча пройдет на стадионе "Лужники" в 20.55 по московскому времени.

После трех туров красно-синие занимают третье место в группе G, набрав 4 очка. Римляне идут вторыми с 6 очками, столько же, набрал "Реал", который стоит выше за счет выигрыша у итальянцев в очной встрече. На четвертом месте находится чешская "Виктория" – у клуба 1 очко.

– Ждете что-то хорошее от встречи с "Ромой", учитывая последние не самые удачные игры ЦСКА?

– Конечно. Почему нет? Не думаю, что у армейцев все так плохо. У них с "Краснодаром" была пятиминутка, когда они потеряли концентрацию. Сегодня футболисты прекрасно понимают, какой у них шанс выйти из группы.

Нужно побеждать "Рому", ведь потом предстоит выезд в Мадрид. Но это и римляне осознают. Но даже если армейцы сделают ничью, не думаю, что это станет плохим результатом.

– А хватит ли у москвичей мастерства, чтобы что-то противопоставить итальянцам?

– В Риме первые 20 минут ЦСКА владел преимуществом, вполне мог забивать. Но игра дома при огромном скоплении болельщиков вызывает другие эмоции. Вы же видели, что стало с "Реалом": совсем иная страсть у команды, а это компенсирует все остальное.

– На какой счет сегодня ставите?

– 2:1 в пользу ЦСКА. (Арман Мкртчян)

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