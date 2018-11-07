ЦСКА – "Рома". Сдержанный прогноз Масалитина

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин поделился с "СЭ" своими ожиданиями о сегодняшнем матче 4-го тура Лиги чемпионов, в котором армейцы примут "Рому". Встреча пройдет на стадионе "Лужники" в 20.55 по московскому времени.

После трех матчей красно-синие занимают третье место в группе G, набрав 4 очка. Римляне идут вторыми с 6 очками, столько же, набрал "Реал", который стоит выше за счет выигрыша у итальянцев в очной встрече. На четвертом месте находится чешская "Виктория" – у клуба 1 очко.

- Многие игроки перед началом сезона покинули команду - пришли новички, а им нужно притереться, понять друг друга, - говорит Масалитин. - Очень многие, возможно, язык толком не выучили, действуют на поле по наитию. Перед началом сезона было тревожно. Но ЦСКА очень быстро перестроился и начал давать результат. Хочется, чтобы армейцы добились успехов в Лиге чемпионов, потому что "Локомотив" провалился. Вся надежда на сегодняшний матч - он может быть во многом определяющим в борьбе за второе место в группе.

- Как считаете, ЦСКА закроется – или с первых минут пойдет забивать?

- Если армейцы готовы прессинговать, то надо это делать, если не готовы, то выбрать тактику, которая принесет пользу. В Риме до первого гола ЦСКА ни в чем не уступал сопернику, затем сказались класс "Ромы" и недопонимание москвичей в обороне. Если так же повезет, как и с "Реалом", может быть, и выиграем. Правда, в последних трех играх на счету красно-синих всего один забитый мяч – это, конечно, вызывает тревогу. Очень мало создается моментов и еще меньше реализуется.

- На какой счет поставите?

- В свое время, когда встречались с римлянами в 1/16 финала Кубка кубков (в 1991 году - Прим. "СЭ"), Павел Садырин сказал: "А что "Рома"? Такая же деревня, как и мы, только с большими понтами".

Нельзя до стартового свистка проигрывать, нельзя. Нужно выходить на поле и отдать все силы, тем более, что на стадионе будет 60 тысяч болельщиков. Шансов на успех не так много, но они есть. (Арман Мкртчян)

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