ЦСКА - "Рома": правильно ли засчитан второй гол римлян?

На 59-й минуте матча 4-го тура Лиги чемпионов ЦСКА – "Рома" ошиблась бригада арбитров во главе с Джюнейтом Чакыром, во второй раз засчитав взятие ворот Игоря Акинфеева.

Первый судья-помощник Бахаттын Дуран принял неверное решение, не зафиксировав положение "вне игры" у автора гола Лоренцо Пеллегрини. Тот в момент передачи Бриана Кристанте немного, примерно на длину ступни, зашел за линию офсайда. (Александр Бобров)

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