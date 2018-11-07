ЦСКА - "Рома": правильно ли засчитан второй гол римлян?

На 59-й минуте матча 4-го тура Лиги чемпионов ЦСКА – "Рома" ошиблась бригада арбитров во главе с Джюнейтом Чакыром, во второй раз засчитав взятие ворот Игоря Акинфеева.
📹 Лоренцо Пеллегрини выводит "Рому" вперед #ЦСКАРома на #МАТЧПРЕМЬЕРhttps://t.co/7AhUqatvSL pic.twitter.com/FlimqQsmwt– МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 7 ноября 2018 г.
Первый судья-помощник Бахаттын Дуран принял неверное решение, не зафиксировав положение "вне игры" у автора гола Лоренцо Пеллегрини. Тот в момент передачи Бриана Кристанте немного, примерно на длину ступни, зашел за линию офсайда. (Александр Бобров)
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