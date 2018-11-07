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ЦСКА - "Рома": правильно ли засчитан второй гол римлян?

Матч ЦСКА - "Рома". Фото Александр Бобров, "СЭ" В атаке автор второго гола "Ромы" в ворота ЦСКА Лоренцо Пеллегрини. Фото AFP
Матч ЦСКА - "Рома". Фото Александр Бобров, "СЭ"
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На 59-й минуте матча 4-го тура Лиги чемпионов ЦСКА"Рома" ошиблась бригада арбитров во главе с Джюнейтом Чакыром, во второй раз засчитав взятие ворот Игоря Акинфеева.

Первый судья-помощник Бахаттын Дуран принял неверное решение, не зафиксировав положение "вне игры" у автора гола Лоренцо Пеллегрини. Тот в момент передачи Бриана Кристанте немного, примерно на длину ступни, зашел за линию офсайда. (Александр Бобров)

ЦСКА – Рома

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 4-й тур. "Порту" - "Локомотив", ЦСКА - "Рома"
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