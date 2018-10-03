ЦСКА – "Реал": за что удален Акинфеев?

На 90+5-й минуте матча 2-го тура Лиги чемпионов ЦСКА – "Реал" (1:0) арбитр Овидиу Хацеган в течение считанных секунд вынес Игорю Акинфееву два предупреждения и удалил его с поля. Что послужило причиной такой строгой реакции судьи?

Оба "горчичника" вратарь ЦСКА получил за неспортивное поведение. Первый – за бурные протесты и несогласие с решением рефери. Второй – за продолжающиеся протесты. При этом, возможно, Акинфеев успел еще что-то сказать Хацегану.

Правильно ли поступил арбитр? Да, он все сделал в соответствии с правилами игры, получит полную поддержку инспектора и, не исключаю, одобрение со стороны нового судейского руководителя УЕФА Роберто Розетти.

Умно ли поступил судья? На этот счет есть разные мнения. Ведь можно было показать вратарю только одну желтую карточку и добавить словесное предупреждение и характерный жест. Мол, не успокоишься – пойдешь отдыхать.

С другой стороны, доподлинно неизвестно, что именно сказал Акинфеев. Возможно, Хацегану уже было некуда отступать. Тогда, получается, он проявил смелость и принципиальность.

Прозвучали мнения, что румын – молодой арбитр. И хотел проявить себя таким образом – за счет удаления Акинфеева. Но это не так.

Хацегану действительно еще судить и судить. Ему только 38 лет. Но в списках арбитров ФИФА он давно – с января 2008-го. Судил игры Евро-2016, полуфиналы Лиги Европы, Олимпийских игр и молодежного чемпионата Европы. Очень опытный арбитр. (Александр Бобров)