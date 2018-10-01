На матч 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов ЦСКА - "Реал" в продаже осталось менее 5 тысяч билетов, сообщает пресс-служба армейцев. Стоимость билетов варьируется от 1500 до 30 тысяч рублей.
Игра состоится на 81-тысячных "Лужниках" 2 октября. Начало встречи - 22.00 по московскому времени.
На матч #ЦСКАреал в продаже осталось менее 5 тысяч билетов!– ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 1 октября 2018 г.
Успеть купить можно следующими способами:
➡️ В кассах ВЭБ Арены или Лужников
➡️ Онлайн через наш сервис или Кассир.ру или Яндекс
➡️ В магазине на Земляном валу
➡️ В фан-клубе
Подробнее: https://t.co/qtgMwFg2QP pic.twitter.com/EavqUckuWa
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