На матч 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов ЦСКА - "Реал" в продаже осталось менее 5 тысяч билетов, сообщает пресс-служба армейцев. Стоимость билетов варьируется от 1500 до 30 тысяч рублей.

Игра состоится на 81-тысячных "Лужниках" 2 октября. Начало встречи - 22.00 по московскому времени.