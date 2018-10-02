ЦСКА - "Реал". Обляков, Бийол и Ахметов в стартовом составе

Стали известен стартовый состав ЦСКА на матч Лиги чемпионов с "Реалом".
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Бекао, Чернов, Набабкин, Обляков, Бийол, Влашич, Ахметов, Дзагоев, Чалов
Запасные: Кырнац, Ефремов, Сигурдссон, Нисимура, Магнуссон, Гордюшенко, Жамалетдинов.
Матч начнется в 22.00 по московскому времени.
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Победный состав не меняют! #ЦСКАреал– ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 2 октября 2018 г.
Акинфеев, Фернандес, Бекао, Чернов, Набабкин, Обляков, Бийол, Влашич, Ахметов, Дзагоев, Чалов
Запасные: Кырнац, Ефремов, Сигурдссон, Нисимура, Магнуссон, Гордюшенко, Жамалетдинов pic.twitter.com/kWdYADjXvS
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