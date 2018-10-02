ЦСКА - "Реал". Обляков, Бийол и Ахметов в стартовом составе

Стали известен стартовый состав ЦСКА на матч Лиги чемпионов с "Реалом".

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Бекао, Чернов, Набабкин, Обляков, Бийол, Влашич, Ахметов, Дзагоев, Чалов

Запасные: Кырнац, Ефремов, Сигурдссон, Нисимура, Магнуссон, Гордюшенко, Жамалетдинов.

Матч начнется в 22.00 по московскому времени.

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