20:43 | Футбол — Лига чемпионов

ЦСКА - "Реал". Обляков, Бийол и Ахметов в стартовом составе

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Стали известен стартовый состав ЦСКА на матч Лиги чемпионов с "Реалом".

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Бекао, Чернов, Набабкин, Обляков, Бийол, Влашич, Ахметов, Дзагоев, Чалов

Запасные: Кырнац, Ефремов, Сигурдссон, Нисимура, Магнуссон, Гордюшенко, Жамалетдинов.

Матч начнется в 22.00 по московскому времени.

ЦСКА - Реал

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Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/football/champions-league/

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