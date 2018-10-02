ЦСКА – "Реал" Мадрид: трансляция – в 22.00

Во вторник, 2 октября, столичный ЦСКА проведет матч 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов. В этом турнире московская команда играет с "Реалом", "Ромой" и "Викторией" из Пльзени. И сегодня команда Виктора Гончаренко примет грозный "Реал", на чьем счету три подряд победы в Лиге чемпионов. Матч пройдет в "Лужниках", стартовый свисток на стадионе прозвучит в 22.00 по Москве.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча ЦСКА – "Реал" Мадрид.

Сразу после игры на сайте "СЭ" вас будут ждать хайлайты (видео), комментарии участников встречи и наших ведущих авторов, а также разбор, оценки и мнения экспертов.

ЦСКА – "Реал" Мадрид: прямая трансляция