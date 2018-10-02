ЦСКА – "Реал" Мадрид: трансляция матча – в 22.00

2 октября, во вторник, ЦСКА проведет матч 2-го тура группового турнира Лиге чемпионов-2018/19. Это будет первая домашняя игра команды Виктора Гончаренко. В этом розыгрыше армейцы принимают соперников в "Лужниках", и первый визитер – мадридский "Реал", который выиграл три Лиги чемпионов подряд. Вместе с российской и испанской командами в квартете G играют итальянская "Рома" и чешская "Виктория".

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча ЦСКА – "Реал" Мадрид.

Сразу после игры на сайте "СЭ" вас будут ждать хайлайты (видео), комментарии участников встречи и наших ведущих авторов, а также разбор, оценки и мнения экспертов.

ЦСКА – "Реал" Мадрид: прямая трансляция