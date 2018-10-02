ЦСКА – "Реал" Мадрид: прямая трансляция – в 22.00

Сегодня, 2 октября, ЦСКА проведет первый домашний матч Лиги чемпионов-2018/19. Армейцы сыграют в главном клубном соревновании Европы с действующем победителем турнира. Красно-синие проводят домашние матчи в ЛЧ в "Лужниках". Сегодняшняя игра начнется в 22.00 по Москве. Наряду с российской и испанской командой в группе G играют итальянская "Рома" и чешская "Виктория".

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча ЦСКА – "Реал" Мадрид.

Сразу после игры на сайте "СЭ" вас будут ждать хайлайты (видео), комментарии участников встречи и наших ведущих авторов, а также разбор, оценки и мнения экспертов.

ЦСКА – "Реал" Мадрид: прямая трансляция