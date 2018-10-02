Прогноз "Фонбет": лишь пять процентов игроков верят, что ЦСКА победит "Реал"

2 октября ЦСКА сыграет с мадридским "Реалом" на стадионе "Лужники" в рамках 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Встреча начнется в 22.00 по московскому времени. Директор по маркетингу букмекерской компании "Фонбет" Алина Якиревич рассказала о ставках на этот матч.

– Кто победит?

– Букмекеры "Фонбет" видят фаворитом матча "Реал". На победу мадридцев можно поставить с коэффициентом 1.56, на победу ЦСКА – с коэффициентом 6.30, на ничью – с коэффициентом 4.30. Клиенты "Фонбет" тоже уверены в победе мадридского клуба. Среди всех игроков, поставивших на исход матча, 91% сделал ставку на "Реал", 5% – на ЦСКА, 4% – на ничью.

– Сколько забьют голов?

– Букмекеры "Фонбет" считают, что команды забьют больше двух голов. На тотал больше 2,5 можно поставить с коэффициентом 1.63, на тотал меньше 2,5 – с коэффициентом 2.27. Клиенты "Фонбет" согласны с букмекерами. На тотал больше 2,5 сделали ставку 92% игроков, на тотал меньше 2,5 – 8%.

– Как распределилось количество ставок между пятью самыми популярными котировками?

– Самая популярная ставка – на победу "Реала", ее выбрали 80% клиентов "Фонбет". На победу мадридцев с форой (-1) сделали ставку 6% игроков, столько же – на то, что команда Хулена Лопетеги не проиграет. На победу ЦСКА поставили 5% клиентов "Фонбет", на победу "Реала" с форой (-1,5) – 3%.

– А сколько ставят?

– Самая крупная ставка – 270 000 рублей на победу "Реала". В среднем на матч ставят 859 рублей.

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