23:59 2 октября | Футбол — Лига чемпионов

ЦСКА - "Реал": Акинфеев был удален. 2 желтые карточки за 2 секунды

2 октября. Москва. ЦСКА - "Реал" - 1:0. Игорь Акинфеев получает две желтые карточки в конце игры. Фото REUTERS
2 октября. Москва. ЦСКА - "Реал" - 1:0. Игорь Акинфеев получает две желтые карточки в конце игры. Фото REUTERS
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Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев был удален с поля на 96-й минуте матча 2-го тура группового турнира против "Реала" (1:0). Вратарь армейцев получил две желтые карточки за 2 секунды.

Первое предупреждение судья Овидиу Хацеган дал Акинфееву за неспортивное поведение, второе - за споры. В ворота после этого стал 20-летний голкипер Георгий Кырнац. Он заменил Ивана Облякова.

Акинфеев пропустит следующий матч ЦСКА в Лиге чемпионов - против "Ромы". Игра состоится 23 октября в Риме.

ЦСКА - Реал

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 2-й тур. ЦСКА - "Реал", "Локомотив" - "Шальке"
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