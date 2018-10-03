ЦСКА: "Разберемся в причинах сбоя в "Лужниках" и устраним все недостатки"

ЦСКА на своем официальном сайте поблагодарил болельщиков за поддержку в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Реала"​ (1:0), а также извинился за предоставленные неудобства после встречи.

Напомним, после игры при выходе со стадиона "Лужники" произошла огромная давка. Из-за случившегося коллапса тысячи болельщиков более часа не могли войти в метро или на станцию МЦК.

"Вы в очередной раз доказали, что являетесь достойными членами красно-синей семьи и самыми лучшими болельщиками в мире, – говорится в сообщении.– Вчера Лужники болели одним большим красно-синим сердцем! Мы увидели настоящую страсть на поле и на трибунах. И команда, и болельщики были на высоте. И команда, и болельщики были достойны друг друга! Вашу роль в победе как 12-го игрока трудно переоценить, что признали даже наши иностранные гости.



Нам особенно приятно отметить, что и в дисциплинарном плане вы проявили себя с наилучшей стороны, не предоставив представителям УЕФА поводов для замечаний.



К сожалению, в первом матче нашей команды в обновленных Лужниках не обошлось без некоторых недостатков. В условиях массового скопления людей произошел сбой в работе системы допуска зрителей на стадион, что затруднило проход болельщиков на трибуны. Кроме того, из-за технических проблем в системе управления точками питания часть из них не функционировала, что вызвало большие очереди в работавших фуд-кортах. Мы приносим свои извинения за доставленные неудобства и обещаем, что обязательно разберемся в причинах сбоя и к следующему матчу устраним все выявленные недостатки.



ЦСКА всегда будет первым!"