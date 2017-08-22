ЦСКА провел тренировку в полном составе перед матчем с "Янг Бойз"

ЦСКА проводит тренировку на "Арене ЦСКА" в полном составе перед ответной встречей 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов с "Янг Бойз". Стоит отметить, что защитник Мариу Фернандес занимается без защитной маски, в которой он выходит на матчи из-за перенесенной ранее операции на носе.

Напомним, первый матч четвертого отборочного раунда Лиги чемпионов завершился победой ЦСКА над "Янг Бойз" со счетом 1:0 благодаря автоголу Нуху на 90-й минуте встречи.

Ответный матч между ЦСКА и "Янг Бойз" состоится 23 августа. Начало встречи - 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры.(Павел ГУРЕВИЧ, Евгений БЕЛОУСОВ)