20:21 | Футбол — Лига чемпионов

ЦСКА провел тренировку в полном составе перед матчем с "Базелем"

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ЦСКА провел тренировку в полном составе перед выездным матчем группового этапа Лиги чемпионов с "Базелем". Также в общей группе занимаются полузащитник армейцев Алан Дзагоев, пропустивший месяц из-за травмы ахиллового сухожилия, и защитник Мариу Фернандес, не принявший участие в матче 15-го тура чемпионата России с тульским "Арсеналом" (0:1).

Исключение составляет лишь молодой хавбек Александр Макаров, который до сих поо восстанавливается от повреждения, полученного перед началом сезона. (Павел ГУРЕВИЧ)

Напомним, что матч 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов "Базель" – ЦСКА состоится завтра, 31 октября. Начало – в 22.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 4-й тур
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КОММЕНТАРИИ (1)
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persey1126

Завтра будет второй Лисссабон.

20:25