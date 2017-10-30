ЦСКА провел тренировку в полном составе перед матчем с "Базелем"

ЦСКА провел тренировку в полном составе перед выездным матчем группового этапа Лиги чемпионов с "Базелем". Также в общей группе занимаются полузащитник армейцев Алан Дзагоев, пропустивший месяц из-за травмы ахиллового сухожилия, и защитник Мариу Фернандес, не принявший участие в матче 15-го тура чемпионата России с тульским "Арсеналом" (0:1).
Исключение составляет лишь молодой хавбек Александр Макаров, который до сих поо восстанавливается от повреждения, полученного перед началом сезона. (Павел ГУРЕВИЧ)
Напомним, что матч 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов "Базель" – ЦСКА состоится завтра, 31 октября. Начало – в 22.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.
В передовиках бегут бразильцы. Вместе со всеми и Онопко. Его и сейчас можно на поле выпустить, картины точно не испортит pic.twitter.com/vFwuWnkaWh– Павел Гуревич (@pavelgurevich13) 30 октября 2017 г.
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persey1126
Завтра будет второй Лисссабон.
20:25