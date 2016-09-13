ЦСКА провел предматчевую тренировку в Леверкузене при 30-градусной жаре

Сегодня вечером после прибытия в Кельн и заселения в один из местных отелей ЦСКА провел предматчевую тренировку на стадионе в Леверкузене, информирует официальный сайт красно-синие. Занятие на "БайАрене" началось ровно в семь часов вечера по местному времени. Несмотря на довольно позднее время, в Леверкузене было все еще душно: днем здесь стояла 30-градусная жара, которая ожидается и в день игры. После разминки и игры в ручной мяч армейцы перешли в квадраты четыре на два, а завершили тренировку двухсторонкой на половине поля.

Матч 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов "Байер" – ЦСКА начнется завтра в 21:45 по московскому времени.