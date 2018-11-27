ЦСКА проиграл "Виктории" и лишился шансов на плей-офф Лиги чемпионов

ЦСКА уступил "Виктории" в домашнем матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов (1:2). Голом в составе армейцев в начале встречи ударом с пенальти отметился полузащитник Никола Влашич, реализовавший пенальти. У гостей во втором тайме отличились хавбек Роман Прохазка и защитник Лукаш Хейда.

Отметим, что "Виктория" не смогла реализовать пенальти, назначенный в концовке первого тайма: удар Прохазки отбил голкипер Игорь Акинфеев.

ЦСКА занимает последнее место в группе G, имея в активе 4 очка. "Виктория" с таким же количеством баллов располагается на третьей строчке. "Реал" и "Рома" обеспечили себе выход в плей-офф Лиги чемпионов.

Армейцы смогут попасть в плей-офф Лиги Европы, если в заключительном туре 12 декабря наберут больше очков, чем чешский клуб: красно-синие проведут матч с "Реалом" в Мадриде, а команда из Пльзеня дома примет "Рому".

Лига чемпионов

Группа G

5-й тур

ЦСКА (Россия) - "Виктория" Пл (Чехия) - 1:2 (1:0)

Голы: Влашич, 10 - с пенальти (1:0). Прохазка, 56 (1:1). Хейда, 81 (1:2).

Нереализованный пенальти: Прохазка, 44 (вратарь)

ЦСКА: Акинфеев, Бекао, Чернов, Набабкин, Мариу Фернандес, Бистрович, Влашич, Обляков (Кучаев, 72), Щенников (Ефремов, 46), Чалов (Жамалетдинов, 80), Сигурдссон.

"Виктория" Пльзень: Грушка, Ржезник, Хейда, Хубник, Лимберски (Копиц, 46), Петржела (Гавел, 70), Прохазка, Хрошовски, Чермак, Коваржик, Хоры (Ржезничек, 80).

Предупреждения: Обляков, 13. Чалов, 24. Хубник, 36. Хрошовски, 60. Копиц, 90+2.

Судьи: Маккели. Дикс, Стегстра, Блом, Камфайс (все - Голландия).

27 ноября. Москва. Стадион "Лужники".

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