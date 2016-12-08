ЦСКА проиграл "Тоттенхэму" в последнем матче Слуцкого

ЦСКА проиграл "Тоттенхэму" в гостевом матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов со счетом 1:3. Армейцы смогли открыть счет на 33-й минуте благодаря голу Алана Дзагоева. Хозяева ответили на 38-й минуте встречи – отличился Деле Алли. В добавленное к первой половине время лондонцы вышли вперед усилиями нападающего Харри Кейна. Во втором тайме голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев отправил мяч в свои ворота после сэйва при ударе Деле Алли, вместе с тем был установлен итоговый счет – 1:3.
ЦСКА занял последнее место в группе E, набрав 3 очка, и не сыграет в плей-офф Лиге Европы весной следующего года. В активе "Тоттенхэма" 6 баллов. Английский клуб продолжит выступление во втором по значимости европейском турнире.
Эта встреча стала последней для главного тренера ЦСКА Леонида Слуцкого. Специалист принял решение подать в отставку после более чем семи лет у руля армейцев, за которые провел 302 матча во главе команды.
Лига чемпионов
Групповой турнир
6-й тур
Группа E
"Тоттенхэм" (Англия) – ЦСКА (Россия) – 3:1 (2:1)
Голы: Дзагоев, 33 (0:1). Алли, 38 (1:1). Кейн, 45+1 (2:1). Акинфеев, 77 – в свои ворота (3:1).
"Тоттенхэм": Ллорис, Уокер, Фертонген, Дайер, Роуз, Сон Хын Мин (Нкуду, 61), Ваньяма (Алдервейрелд, 68), Уинкс, Алли, Эриксен, Кейн (Онома, 83).
ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, А.Березуцкий, В.Березуцкий, Щенников, Тошич (Гордюшенко, 71), Головин (Чалов, 46), Натхо, Дзагоев, Миланов, Траоре (Страндберг, 79).
Предупреждения: Щенников, 31. В.Березуцкий, 63.
Судьи: РИЦЦОЛИ. Банти, Ди Либераторе, Ди Фиоре, Иррати (все Италия).
7 декабря. Лондон. Стадион "Уэмбли".
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http://football.sport-express.ru/eurocups/championsleague/2016-2017/groups/
saiga
Команда с таким проходным двором в (защите) - это уже не команда. Слово защита в скобках потому, что защиты как таковой не было в исполнении армейцев. Игроки уровня Набабкина, Щенникова вообще не должны попадать в состав профессиональных футбольных команд. Да и два брата отнюдь не лучше. Команде нужен не Гончаренко, который будет прогибать перед ветеранами, а Кононов с новыми мыслями и без пиетета перед прежней основой команды и с новыми помощниками в тренерском штабе ЦСКА.
03:28
Сeрый
Если что, не ко всем относится мой предыдущий коммент. Один тюлень приезжий здесь вякнул не в кассу, ему и адресую.
02:32
Басист
Таки что, и Тоттенхэм - это космос?? Ах да, на Уэмбли ж играли... тут бы для Эдуардыча и Уимблдон космосом был) Если серьёзно - откровенно жаль, что ЦСКА Слуцкого не способен выйти на весну хотя бы в Лигу Европы, как все нормальные российские команды. Будем биться втроем, в табличке кэффов будет трудно.
02:27
igorvasilevich
У вас в это время, когда конифей был травмированный играли другие вратари и стояли в отличие от акинфеева иногда на ноль. защитники были те же. Может просто Акинфеев не умеет руководить защитой?
02:14
igorvasilevich
У вас 10 лет нет состава на фиг играете в лиги чемпионов и позорите страну? 10 лет длится серия Акинфеева в лиги чемпионов. Может в реале проблемы лично в Акинфееве?
02:10
Сeрый
И вот скажите: стоило ради такого позора ростов нагибать, чемпионство покупать? И зачем в прошлом сезоне судей покупали? Помните, когда они вас в ЛЧ протащили со Спортингом? Зачем все это? Чтобы получить бабки? А где спорт, где борьба? Вы спортсмены или клининговая компания? ООО ЦСКА -- Центр стирки, клининга и автоуборки. Гендиром Гинер, манагер слуцкий, ведущий специалист конифеев, уборщица еременко, охранник игнашевич и курьер чалов. Вы даже не кони, вы мр-зи.
02:05
Obl2007
Тони Старк---------------------------Вешайся ! Интеллигент ....))))
02:03
grey174
Еще один рекорд с приставкой "анти": Акинфеев стал первым вратарём в истории Лиги чемпионов, забившим два автогола. Первый - в прошлом году 25 ноября в домашнем матче с «Вольфсбургом» (0:2), второй сегодня. На пенсию надо Игорьку уходить, а то так все антирекорды побьёт!
01:56
СпартакСпартак
Смеётся тот к то смеётся последним!! Уважаемые господа конявые и прочие поганцы!! В следующей ЛЧ посмотрим кто, где и как сыграет?! Поучим Вас непутёвых как надо с Тоттенхэмами играть!!
01:50
domet
Тони Старк Я тебя понял. И,кстати,не хотел обидеть. Сам бывал-знаю.
01:50
Thomas_Boy
Жаль, конечно. Но ничего не поделаешь.
01:48
Тони Старк
Ладно все адекватам спокойной ночи,а мне завтра в джунгли каширского шоссе бежать,что бы газелью не стать)
01:48
kaduly
Если бы конифей был приличным вратарем он уже давно бы играл в приличном клубе,а так конюшня его потолок
01:47
MMM_M
цска отстой, анкинфей ваш вратарь дырка и такой же отстой. безвольное сборище пердунов.
01:46
Тони Старк
domet Пошутил ты прикольно))___А я то им сразу представился,мол ненавистник спартачка Тони Старк?)))Просто народ быдло,а с быдлом только на их языке и здесь его полно,на культурном языке я с адекватными людьми,а с дебилойдами на им понятном!
01:46
🚀 Русские нагнут весь ми
Тони Старк Ну в Москве тут закон джунглей. Как там говорится? В Африке каждое утро просыпается газель. Она должна бежать быстрее льва, иначе погибнет. Каждое утро в Африке просыпается и лев. Он должен бежать быстрее газели, иначе умрёт от голода. Не важно, кто ты — газель или лев. когда встаёт Солнце - беги. Вот в Москве то же самое, поэтому понимания и тепла ты тут не найдешь, извиняй уж как есть)))
01:44
fedor pavlovitsh
Столбняк. Жаль только Акинфеева. Ему бы в нормальный клуб перейти. Для чего выигрывать чемпионат, чтобы слить завоеванный другими клубами коэффициент УЭФА. Как собака на сене. Не можешь, дай другим. У нас есть для этого считаю более достойные клубы. Значительно сильнее группа была у Ростова, игроки которого уступая в мастерстве, бились и играли в настоящий футбол, а ЦСКА вымучивали каждый матч сидя в обороне. Четыре года только и говорят о кадровых проблемах, отсутствии опыта и усталости.
01:43
domet
Тони Старк 🚀 Русские нагнут весь ми Видел и при том,что менты и крышуют их!Но бл*ди вдоль ленинградского шоссе у меня вызвали еще более отвратные чувства.По отношению людей к тебе мне СПб больше понравился чем Москва они как то там более человечные и всегда позитивные,а вот в Москве только злобные и серые лица.Сейчас как раз в Москве в командировке,у пятерых спрашивал как пройти туда то и только шестой человек остановился и помог,как то так. Так пятеро спорт-экспресс читают с твоими коментами, а шестой и футбол то не смотрит.
01:43
Тони Старк
СпартакСпартак ну ваше выступление вообще тянет рейтинг вниз,эти хоть бонусные очки за участие получили и три ничьи,а вот то что прокакал спартак делится на всех участников,так что хрюкать бы вам потише!
01:42
Perry_Garr
СпартакСпартак ГЫ-ГЫ-ГЫ-ГЫ!! ЦСКА - ЛОШЬЁ!! Гинер что-то там пукнул насчёт "Ростова", что якобы лучше бы "Зенит" представлял Россию.......А сам то обгадился по полной!! Который год 4-е место в ЛЧ!! Это уже конкретный застой-отстой!! Вот кто вредитель и никак не добавляет очков стране!! Раз так, надо подумать, чтобы не пускать "ЦСКА" в ЛЧ УЕФА. Будем писать Петицию в РФС :)). 01:35 ================= мы, победители АЕКа, требуем не пущать гнидера к еврокубкам!! в моркве одно лошьё!!
01:40
историк79
Ещё раз повторю: Слуцкий действовал в режиме острого форс-мажора и острой же нехватки состава (сегодня двое запасных - по 18, один - 20, один - 37 и почти полкоманды полутравмированные и недолеченные). И принимал при этом очень интересные решения, которые вполне может взять на вооружение новый тренер. Жалко, не получилось с Игнашевичем в опороной зоне, но, думаю, это из-за повреждения Сергея. А так, на месте Гончаренко в условиях дефицита я обязательно бы попробовал. Вообще голь на выдумку хитра. Слуцкий очень интересно и качественно экспериментировал с составом. Это похвально. Блин, это круто, на самом деле!
01:40
kaduly
А конифей классный гол забил ,красиво
01:40
Тони Старк
🚀 Русские нагнут весь ми Видел и при том,что менты и крышуют их!Но бл*ди вдоль ленинградского шоссе у меня вызвали еще более отвратные чувства.По отношению людей к тебе мне СПб больше понравился чем Москва они как то там более человечные и всегда позитивные,а вот в Москве только злобные и серые лица.Сейчас как раз в Москве в командировке,у пятерых спрашивал как пройти туда то и только шестой человек остановился и помог,как то так.
01:39
Mikeroft
СпартакСпартак Ну так в Лиге ГВК не катит. Отсюда результат.
01:37
Perry_Garr
тоттенхэм сделал слуцкера через поппенхэм в роттенгаген.. прощай бегемотик!!
01:37
СпартакСпартак
ГЫ-ГЫ-ГЫ-ГЫ!! ЦСКА - ЛОШЬЁ!! Гинер что-то там пукнул насчёт "Ростова", что якобы лучше бы "Зенит" представлял Россию.......А сам то обгадился по полной!! Который год 4-е место в ЛЧ!! Это уже конкретный застой-отстой!! Вот кто вредитель и никак не добавляет очков стране!! Раз так, надо подумать, чтобы не пускать "ЦСКА" в ЛЧ УЕФА. Будем писать Петицию в РФС :)).
01:35
Perry_Garr
sh_diz ох, сайт, который вот уже несколько лет не боится даже себе признаться в желтизне подачи информации, удаляет комментарии, не содержащие оскорбления... (еще раз: будь у команды яйца, проводили бы тренера победой) 01:17 ================== было бы кого провожать.. кому нужен этот тренеришко-трусливый бегемотик?? все его заслуги - деньги гинера, потраченные на рфс, судей и мутко на лапу.. бегемотик это доказал на евро, там может кто и башлянул бы, но куда?? деньги кончились, бегемотик поджал хвостик и сбежал с тонущего корабля..
01:33
историк79
А где армейские болелы? Здесь что, один я, глор, буду нашу лёгкую кавалерию защищать?
01:32
🚀 Русские нагнут весь ми
Тони Старк Да причем тут листовки? Ты в Питере был? Я был и весной и летом. У них там весь асфальт в центре в рекламе проституток краской! Позорище! Анжела, Венера, Милана и тд - и телефоны. Штампы по асфальту каждые 3 метра. В самом центре!
01:31
spetrov
Mikeroft, свой бред неси где-нибудь в другом месте. Среди таких же ущербных фантазеров, как и ты.
01:31