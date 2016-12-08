ЦСКА проиграл "Тоттенхэму" в последнем матче Слуцкого

ЦСКА проиграл "Тоттенхэму" в гостевом матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов со счетом 1:3. Армейцы смогли открыть счет на 33-й минуте благодаря голу Алана Дзагоева. Хозяева ответили на 38-й минуте встречи – отличился Деле Алли. В добавленное к первой половине время лондонцы вышли вперед усилиями нападающего Харри Кейна. Во втором тайме голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев отправил мяч в свои ворота после сэйва при ударе Деле Алли, вместе с тем был установлен итоговый счет – 1:3.

ЦСКА занял последнее место в группе E, набрав 3 очка, и не сыграет в плей-офф Лиге Европы весной следующего года. В активе "Тоттенхэма" 6 баллов. Английский клуб продолжит выступление во втором по значимости европейском турнире.

Эта встреча стала последней для главного тренера ЦСКА Леонида Слуцкого. Специалист принял решение подать в отставку после более чем семи лет у руля армейцев, за которые провел 302 матча во главе команды.

Лига чемпионов

Групповой турнир

6-й тур

Группа E

"Тоттенхэм" (Англия) – ЦСКА (Россия) – 3:1 (2:1)

Голы: Дзагоев, 33 (0:1). Алли, 38 (1:1). Кейн, 45+1 (2:1). Акинфеев, 77 – в свои ворота (3:1).

"Тоттенхэм": Ллорис, Уокер, Фертонген, Дайер, Роуз, Сон Хын Мин (Нкуду, 61), Ваньяма (Алдервейрелд, 68), Уинкс, Алли, Эриксен, Кейн (Онома, 83).

ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, А.Березуцкий, В.Березуцкий, Щенников, Тошич (Гордюшенко, 71), Головин (Чалов, 46), Натхо, Дзагоев, Миланов, Траоре (Страндберг, 79).

Предупреждения: Щенников, 31. В.Березуцкий, 63.

Судьи: РИЦЦОЛИ. Банти, Ди Либераторе, Ди Фиоре, Иррати (все Италия).

7 декабря. Лондон. Стадион "Уэмбли".

Трансляция матча "Тоттенхэм" – ЦСКА