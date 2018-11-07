ЦСКА проиграл "Роме"

7 ноября. Москва. ЦСКА - "Рома" - 1:2. Армейцы во второй раз проиграли римской команде. Фото Александр Федоров, "СЭ"

ЦСКА в "Лужниках" в матче 4-го тура Лиги чемпионов уступил "Роме" (1:2). Гости открыли счет на 4-й минуте – после подачи углового отличился Константинос Манолас. Почти сразу после перерыва Арнор Сигурдссон сравнял счет, но после удаления Хердура Магнуссона Лоренцо Пеллегрини из офсайда забил победный гол.

В начале встречи после столкновения с игроком гостей был заменен защитник ЦСКА Мариу Фернандес.

"Рома" лидирует в группе G с 9 очками, ЦСКА занимает третье место с 4 очками. В 5-м туре, 27 ноября, ЦСКА примет "Викторию", а "Рома" – "Реал".

Лига чемпионов

4-й тур

Группа G

ЦСКА (Россия) – "Рома" (Италия) – 1:2 (0:1)

Голы: Манолас, 4 (0:1). Сигурдссон, 50 (1:1). Пеллегрини, 59 (1:2).

ЦСКА (Россия): Акинфеев, Мариу Фернандес (Щенников, 12), Бекао, Магнуссон, Набабкин, Бийол, Ахметов (Хосонов, 76), Обляков, Влашич, Сигурдссон (Чернов, 64), Чалов.

"Рома" (Италия): Ольсен, Сантон, Манолас, Фасио, Коларов, Флоренци (Жуан Жезус, 88), Кристанте, Н`Зонзи, Пеллегрини (Дзаньоло, 82), Клюйверт (Дженгиз Юндер, 70), Джеко.

Предупреждение: Магнуссон, 30.

Удаление: Магнуссон, 56.

Судьи: Джюнейт Чакыр. Бахаттин Дуран, Тарык Онгун, Барыш Шимшек, Хюсейин Гечек (все - Турция).

7 ноября. Москва. Стадион "Лужники".

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