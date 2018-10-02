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ЦСКА проиграл "Реалу" в матче Юношеской лиги УЕФА

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ЦСКА проиграл "Реалу" в матче Юношеской лиги УЕФА - 1:4. Единственным голом в составе армейцев отметился нападающий Виталий Жиронкин

Лига чемпионов УЕФА U19 

Группа G 

"ЦСКА - мол." - "Реал - мол." - 1:4 (1:3)

Голы: Фернандес, 3 (0:1). Фернандес, 21 (0:2). Жиронкин, 30 (1:2). Фернандес, 45 (1:3). Родригес, 58 (1:4). 

"ЦСКА - мол.": Зириков, Конюхов (Федоров, 46), Елеев, Захаров, Карпов, Игнатович, Тикнизян, Марадишвили, Янов (Савинов, 85), Жиронкин (Попов, 73), Шаповалов (Аванесян, 46).

Предупреждения: Елеев, 14. Фернандес, 29. Моха Рамос, 30. Бланко, 72. Моха, 90. 

Судья: Али Палабыйык (Турция).

02 октября. Москва. Стадион "Октябрь".

ЦСКА - мол. - Реал - мол.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 2-й тур. ЦСКА - "Реал", "Локомотив" - "Шальке"
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