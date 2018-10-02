ЦСКА проиграл "Реалу" в матче Юношеской лиги УЕФА - 1:4. Единственным голом в составе армейцев отметился нападающий Виталий Жиронкин.
Лига чемпионов УЕФА U19
Группа G
"ЦСКА - мол." - "Реал - мол." - 1:4 (1:3)
Голы: Фернандес, 3 (0:1). Фернандес, 21 (0:2). Жиронкин, 30 (1:2). Фернандес, 45 (1:3). Родригес, 58 (1:4).
"ЦСКА - мол.": Зириков, Конюхов (Федоров, 46), Елеев, Захаров, Карпов, Игнатович, Тикнизян, Марадишвили, Янов (Савинов, 85), Жиронкин (Попов, 73), Шаповалов (Аванесян, 46).
Предупреждения: Елеев, 14. Фернандес, 29. Моха Рамос, 30. Бланко, 72. Моха, 90.
Судья: Али Палабыйык (Турция).
02 октября. Москва. Стадион "Октябрь".
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