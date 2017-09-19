ЦСКА продал все билеты на домашние матчи Лиги чемпионов

ЦСКА на официальном сайте сообщил о том, что все билеты на домашние матчи Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед", "Базеля" и "Бенфики" проданы. Отмечается, что все билеты реализованы пакетами, продажа разовых билетов проводиться не будет.

В наличии остались только билеты в сектор VIP-200, а также скайбоксы вместимостью от 12 до 18 человек.

Напомним, что армейцы дома сыграют с "МЮ" 27 сентября, с "Базелем" – 18 октября, а с "Бенфикой" – 22 ноября.

В первом матче группового турнира ЛЧ красно-синие в гостях победили "Бенфику" со счетом 2:1.