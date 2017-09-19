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15:26 | Футбол — Лига чемпионов

ЦСКА продал все билеты на домашние матчи Лиги чемпионов

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ЦСКА на официальном сайте сообщил о том, что все билеты на домашние матчи Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед", "Базеля" и "Бенфики" проданы. Отмечается, что все билеты реализованы пакетами, продажа разовых билетов проводиться не будет.

В наличии остались только билеты в сектор VIP-200, а также скайбоксы вместимостью от 12 до 18 человек.

Напомним, что армейцы дома сыграют с "МЮ" 27 сентября, с "Базелем" – 18 октября, а с "Бенфикой" – 22 ноября.

В первом матче группового турнира ЛЧ красно-синие в гостях победили "Бенфику" со счетом 2:1.

Дополнительная информация

http://www.pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/liga/vse-bilety-na-ligu-chempionov-prodany/

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (7)
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Slim Taller

Конское ноу-хау - полный аншлаг с небольшим количеством пустых мест.

15:55

sancesz

Деньги с продажи билетов пустить на покупку нормального напа!!!

15:53

Helicopter

Дело за футболистами.

15:48

kolobok27

rusfed 2.0, это помещения между нижними и верхними ярусами

15:43

Millwall82

дачники вернулись с дач?? а как же копать картоху?

15:39

rusfed 2.0

скайбоксы - это типа помещения в башне, что ль?

15:35

shpasic

все билеты проданы! осталось только немного.

15:30