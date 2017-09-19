ЦСКА продал все билеты на домашние матчи Лиги чемпионов

ЦСКА на официальном сайте сообщил о том, что все билеты на домашние матчи Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед", "Базеля" и "Бенфики" проданы. Отмечается, что все билеты реализованы пакетами, продажа разовых билетов проводиться не будет.
В наличии остались только билеты в сектор VIP-200, а также скайбоксы вместимостью от 12 до 18 человек.
Напомним, что армейцы дома сыграют с "МЮ" 27 сентября, с "Базелем" – 18 октября, а с "Бенфикой" – 22 ноября.
В первом матче группового турнира ЛЧ красно-синие в гостях победили "Бенфику" со счетом 2:1.
Дополнительная информация
http://www.pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/liga/vse-bilety-na-ligu-chempionov-prodany/
Slim Taller
Конское ноу-хау - полный аншлаг с небольшим количеством пустых мест.
15:55
sancesz
Деньги с продажи билетов пустить на покупку нормального напа!!!
15:53
Helicopter
Дело за футболистами.
15:48
kolobok27
rusfed 2.0, это помещения между нижними и верхними ярусами
15:43
Millwall82
дачники вернулись с дач?? а как же копать картоху?
15:39
rusfed 2.0
скайбоксы - это типа помещения в башне, что ль?
15:35
shpasic
все билеты проданы! осталось только немного.
15:30