ЦСКА продал более 42 тысяч билетных пакетов на матчи Лиги чемпионов

ЦСКА продал более 42 тысяч билетных пакетов на матчи группового этапа Лиги чемпионов, информирует официальная группа армейского клуба в социальной сети "Вконтакте". Игры пройдут на московском стадионе "Лужники".

ЦСКА выступает в группе G вместе с "Реалом", "Ромой" и "Викторией" Пльзень.

В 1-м матче группового этапа Лиги чемпионов армейцы сыграли вничью с "Викторией" (2:2) на выезде.

Первый домашний матч ЦСКА проведет против "Реала" 2 октября.

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