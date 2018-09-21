ЦСКА продал 35 тысяч пакетов билетов на матчи Лиги чемпионов

ЦСКА реализовал 35 тысяч пакетов билетов на матчи группового турнира Лиги чемпионов-2018/19.

Свои встречи с "Реалом" (2 октября), "Ромой" (7 ноября) и "Викторией" (27 ноября) армейцы, напомним, проведут на стадионе "Лужники". Главная арена чемпионата мира-2018 вмещает в себя 81 тысячу болельщиков. Армейцы продают билеты на Лиги чемпионов только пакетами на три матча, минимальная цена составляет 3 200 рублей.

- Около 35 тысяч пакетов продано, несмотря на то что наш билетный сервис был атакован хакерами. Из-за этого мы временно приостановили продажи. Но они идут активно, - цитирует ТАСС генерального директора ЦСКА Романа Бабаева.

Расписание группового этапа Лиги чемпионов - здесь