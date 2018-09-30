ЦСКА приостановил онлайн-продажу билетов на Лигу чемпионов из-за хакерской атаки

ЦСКА приостановил онлайн-продажу билетов на домашние матчи Лиги чемпионов через официальный сайт из-за хакерской атаки.

"В субботу, 29 сентября, произошел сбой в системе приема платежей. Из-за этого у вас могли списаться деньги, а электронные билеты на почту не пришли. Все данные заказы были аннулированы, а возврат денег со стороны клуба будет осуществлен в начале недели. Для возврата денег необходимо написать на электронную почту drosov@pfc-cska.com с указанием номера платежа.



Кроме того, обращаем ваше внимание, что в связи с атакой хакеров, которая произошла неделю назад, чтобы исключить компрометацию билетов, мы перевыпустим все электронные билеты, приобретенные до 22 сентября. Перевыпущенные билеты будут вам отправлены на электронную почту в течение сегодняшнего дня. Если письмо не придет, вы сможете зайти в свой личный кабинет и распечатать билет оттуда", - сообщается на официальном сайте ЦСКА.

Ранее "Реал" назвал состав из 20 игроков, которые полетят в Москву на игру группового этапа Лиги чемпионов против ЦСКА.