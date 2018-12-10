ЦСКА прилетел в Мадрид на матч Лиги чемпионов с "Реалом"

Столичные армейцы приземлились в Мадриде для того, чтобы в среду сыграть здесь с "Реалом" в рамках 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

На сегодня и на завтра у подопечных Виктора Гончаренко запланированы тренировки.

На текущий момент ЦСКА занимает четвертое место в группе G с "Реалом", "Ромой" и "Викторией". Как и чешская команда, красно-синие перед заключительной игрой имеют в своей активе четыре очка.

Матч "Реал" - ЦСКА состоится в среду, 12 декабря.

"СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

18 футболистов ЦСКА отправились на матч с "Реалом"