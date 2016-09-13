14:20 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

ЦСКА прилетел в Германию на матч с "Байером"

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ЦСКА прилетел в Германию, где завтра проведет матч 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Байером" (начало – в 21:45 по московскому времени).

Напомним, на игру красно-синие отправились в следующем составе:

вратари - Игорь Акинфеев, Сергей Чепчугов;

защитники - Алексей Березуцкий, Сергей Игнашевич, Кирилл Набабкин, Василий Березуцкий, Марио Фернандес, Георгий Щенников;

полузащитники – Алан Дзагоев, Зоран Тошич, Бибрас Натхо, Понтус Вернблум, Роман Еременко, Александр Головин, Алексей Ионов, Георгий Миланов;

нападающие - Ласина Траоре, Карлуш Страндберг.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 1-й тур

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Супершвайни

Конюшня раздавит Леверкузен . Об этом я сегодня прочитал в 21 главе книги 'Ребята с нашего двора' =)))

15:44

totti777

Почему-то уверен что проиграют

15:34

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