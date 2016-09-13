ЦСКА прилетел в Германию на матч с "Байером"

ЦСКА прилетел в Германию, где завтра проведет матч 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Байером" (начало – в 21:45 по московскому времени).

Напомним, на игру красно-синие отправились в следующем составе:

вратари - Игорь Акинфеев, Сергей Чепчугов;

защитники - Алексей Березуцкий, Сергей Игнашевич, Кирилл Набабкин, Василий Березуцкий, Марио Фернандес, Георгий Щенников;

полузащитники – Алан Дзагоев, Зоран Тошич, Бибрас Натхо, Понтус Вернблум, Роман Еременко, Александр Головин, Алексей Ионов, Георгий Миланов;

нападающие - Ласина Траоре, Карлуш Страндберг.