ЦСКА прилетел в Германию на матч с "Байером"

ЦСКА прилетел в Германию, где завтра проведет матч 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Байером" (начало – в 21:45 по московскому времени).
Напомним, на игру красно-синие отправились в следующем составе:
вратари - Игорь Акинфеев, Сергей Чепчугов;
защитники - Алексей Березуцкий, Сергей Игнашевич, Кирилл Набабкин, Василий Березуцкий, Марио Фернандес, Георгий Щенников;
полузащитники – Алан Дзагоев, Зоран Тошич, Бибрас Натхо, Понтус Вернблум, Роман Еременко, Александр Головин, Алексей Ионов, Георгий Миланов;
нападающие - Ласина Траоре, Карлуш Страндберг.
В 14:05 по московскому времени приземлились в Германии! #БайерЦСКА pic.twitter.com/7qDf1iZwua– ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) 13 сентября 2016 г.
Супершвайни
Конюшня раздавит Леверкузен . Об этом я сегодня прочитал в 21 главе книги 'Ребята с нашего двора' =)))
15:44
totti777
Почему-то уверен что проиграют
15:34