ЦСКА прилетел в Базель

Самолет с футболистами ЦСКА приземлился в аэропорту Базеля. На матч Лиги чемпионов прилетели все игроки команды, включая полузащитника Алана Дзагоева, пропустившего месяц из-за травмы, а также защитника Мариу Фернандеса, не принимавшего участие в последнем матче красно-синих с "Арсеналом" (0:1). (Павел ГУРЕВИЧ)

Матч состоится завтра, 31 октября. Начало - в 22.45 по московскому времени."СЭ" проведет трансляцию встречи.