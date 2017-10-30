13:38 | Футбол — Лига чемпионов

ЦСКА прилетел в Базель


Самолет с футболистами ЦСКА приземлился в аэропорту Базеля. На матч Лиги чемпионов прилетели все игроки команды, включая полузащитника Алана Дзагоева, пропустившего месяц из-за травмы, а также защитника Мариу Фернандеса, не принимавшего участие в последнем матче красно-синих с "Арсеналом" (0:1). (Павел ГУРЕВИЧ)

Матч состоится завтра, 31 октября. Начало - в 22.45 по московскому времени."СЭ" проведет трансляцию встречи.

Опрос

Как закончится матч Лиги чемпионов "Базель" - ЦСКА?
голосовать
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 4-й тур
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий