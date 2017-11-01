ЦСКА поздравил Березуцких с 1000 матчей в своем составе

ЦСКА в своем Инстаграме поздравил братьев Березуцких с 1000 матчей в своем составе. Встреча 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Базеля" (2:1) стала для Василия Березуцкого 511-й за армейцев, а для Алексея - 489-й. Таким образом, защитники достигли уникальной отметки – 1000 матчей за клуб во всех турнирах.
Брат-2. Березуцкие провели 1000 матчей в ЦСКА
ЦСКА: спасибо, что живой // Для выхода в плей-офф ЦСКА может не хватить даже двух побед
zeon111
красавцы че. Алексею еще за 500 перевалить надо...
18:48
Marta2017
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18:32