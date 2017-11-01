ЦСКА поздравил Березуцких с 1000 матчей в своем составе

ЦСКА в своем Инстаграме поздравил братьев Березуцких с 1000 матчей в своем составе. Встреча 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Базеля" (2:1) стала для Василия Березуцкого 511-й за армейцев, а для Алексея - 489-й. Таким образом, защитники достигли уникальной отметки – 1000 матчей за клуб во всех турнирах.

👱🏻👱🏻Братья Березуцкие сыграли 1️⃣0️⃣0️⃣0️⃣ матчей за ЦСКА! Вчерашний поединок в Базеле стал 511-м для Василия и 489-м для Алексея 👏🏼 #мыЦСКА Публикация от PFC CSKA Moscow (@pfc_cska_official) Ноя 1 2017 в 7:42 PDT

Брат-2. Березуцкие провели 1000 матчей в ЦСКА

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