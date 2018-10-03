ЦСКА повторил клубный рекорд

ЦСКА в третий раз в истории сумел набрать четыре очка в двух стартовых турах Лиги чемпионов. Подобное удавалось армейцам в сезонах-2004/05 и -2006/07, когда они становились третьими в своей группе. Также с победы и ничьей стартовали "Спартак"-1999/00 и "Зенит"-2014/15. Еще трижды "Спартак" и однажды "Зенит" побеждали в двух стартовых турах. (Кирилл Бурдаков)
Случаи, когда российские стартовали в Лиге чемпионов с двух побед
|Сезон
|Клуб
|1-й тур
|2-й тур
|Итоговый результат
|Место
|1995/96
|Спартак
|Блэкберн (г) – 1:0
|Легия (д) – 2:1
|18 очков
|1-е
|1998/99
|Спартак
|Штурм (г) – 2:0
|Реал (д) – 2:1
|8 очков
|3-е
|2010/11
|Спартак
|Марсель (г) – 1:0
|Жилина (д) – 3:0
|9 очков
|3-е
|2015/16
|Зенит
|Валенсия (г) – 3:2
|Гент (д) – 2:1
|15 очков
|1-е
|1999/00
|Спартак
|Виллем II (г) – 3:1
|Спарта Пр (д) – 1:1
|5 очков
|3-е
|2004/05
|ЦСКА
|Порту (г) – 0:0
|ПСЖ (д) – 2:0
|7 очков
|3-е
|2006/07
|ЦСКА
|Порту (г) – 0:0
|Гамбург (д) – 1:0
|8 очков
|3-е
|2014/15
|Зенит
|Бенфика (г) – 2:0
|Монако (д) – 0:0
|7 очков
|3-е
|2018/19
|ЦСКА
|Виктория Пл (г) – 2:2
|Реал (д) – 1:0
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