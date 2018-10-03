ЦСКА повторил клубный рекорд

ЦСКА​ в третий раз в истории сумел набрать четыре очка в двух стартовых турах Лиги чемпионов. Подобное удавалось армейцам в сезонах-2004/05 и -2006/07, когда они становились третьими в своей группе. Также с победы и ничьей стартовали "Спартак"-1999/00 и "Зенит"-2014/15. Еще трижды "Спартак" и однажды "Зенит" побеждали в двух стартовых турах. (Кирилл Бурдаков)

Случаи, когда российские стартовали в Лиге чемпионов с двух побед