01:48 | Футбол — Лига чемпионов

ЦСКА повторил клубный рекорд

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ЦСКА​ в третий раз в истории сумел набрать четыре очка в двух стартовых турах Лиги чемпионов. Подобное удавалось армейцам в сезонах-2004/05 и -2006/07, когда они становились третьими в своей группе. Также с победы и ничьей стартовали "Спартак"-1999/00 и "Зенит"-2014/15. Еще трижды "Спартак" и однажды "Зенит" побеждали в двух стартовых турах. (Кирилл Бурдаков)

Случаи, когда российские стартовали в Лиге чемпионов с двух побед

Сезон Клуб 1-й тур 2-й тур Итоговый результат Место
1995/96 Спартак Блэкберн (г) – 1:0 Легия (д) – 2:1 18 очков 1-е
1998/99 Спартак Штурм (г) – 2:0 Реал (д) – 2:1 8 очков 3-е
2010/11 Спартак Марсель (г) – 1:0 Жилина (д) – 3:0 9 очков 3-е
2015/16 Зенит Валенсия (г) – 3:2 Гент (д) – 2:1 15 очков 1-е
1999/00 Спартак Виллем II (г) – 3:1 Спарта Пр (д) – 1:1 5 очков 3-е
2004/05 ЦСКА Порту (г) – 0:0 ПСЖ (д) – 2:0 7 очков 3-е
2006/07 ЦСКА Порту (г) – 0:0 Гамбург (д) – 1:0 8 очков 3-е
2014/15 Зенит Бенфика (г) – 2:0 Монако (д) – 0:0 7 очков 3-е
2018/19 ЦСКА Виктория Пл (г) – 2:2 Реал (д) – 1:0 ? ?
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 2-й тур. ЦСКА - "Реал", "Локомотив" - "Шальке"
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