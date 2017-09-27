ЦСКА потерпел второе поражение в Юношеской лиге УЕФА, уступив "МЮ"

ЦСКА на своем поле проиграл "Манчестер Юнайтед" в матче 2-го тура группового турнира Юношеской лиги УЕФА. Армейцы уступили со счетом 1:2. Для столичной команды это поражение стало вторым в турнире. Ранее ЦСКА в гостях проиграл "Бенфике" (1:5).
В следующем матче ЦСКА дома сыграет с "Базелем". Встреча состоится 18 октября.
Матч основных составов ЦСКА и "Манчестер Юнайтед" состоится сегодня. Начало игры - 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.
Юношеская лига УЕФА
Путь Лиги чемпионов
Группа A
2-й тур
ЦСКА (Россия) – "Манчестер Юнайтед" (Англия) – 1:2 (0:2)
Голы: Барлоу, 8 (0:1). Гомес, 38 (0:2). Меренчуков, 90 (1:2).
ЦСКА: Зириков, Волков, Лазарев (Елеев, 77), Олейников, Хосонов, Тикнизян, Марадишвили (Меренчуков, 63), Фищенко, Захаров, Мацхарашвили, Пухов (Жиронкин, 57).
"Манчестер Юнайтед": Мута-Себтауи, Уоррен, Санг, Лейрд, О'Коннор, Хэмилтон, Гомес (Уильямс, 86), Бонен, Кеньон (Теннер, 60), Барлоу (Гарнер, 73), Боуи.
Предупреждение: Хосонов, 37.
Судья: Фришер (Эстония).
27 сентября. Москва. Стадион "Октябрь".
Millwall82
spetrov, ну порой и я хожу на молодежку Зенита и 3 выезда за Зенит-2 имею. Когда они еще в ПФЛ в зоне Запад играли, ФНЛ уже слишком неудобно. Однако новых Аршавиных и Кержаковых я не вижу. Не знаю почему, ведь школа одна из сильнейший в стране, в каждом клубе (практически) есть по воспитаннику Зенита. А вот супер-талантов нет.
16:36
spetrov
...В том числе игравшим недавно на Кубок с курским "Авангардом". Т.е. не один матч, а на протяжении определенного временного промежутка.
16:34
spetrov
Millwall82, посмотрим. По мне и Жама в последних матчах заметен. В том числе и по сравнению с Чаловым. Дальше видно будет. А в целом у нас есть люди, перидически посещающие молодежку. У них есть различные мнения и по другим игрокам.
16:33
Millwall82
spetrov, по мне так только Головин, который "до" возник из молодых, соответствует понятию очень талантливого игрока. Правда он и постарше.
16:30
вояка
Итог игры вполне по делу. В организации игры МЮ на пару голов выше наших. Но всё же порадовало то, что армейцы в плане техники совсем не уступали англичанам. В обороне безусловно большущая дыра .... а точнее полное её отсутствие. Две глупейшие ошибки и два мяча получите. На мой взгляд из этого состава кто-то да заиграет со временем в большом (взрослом) футболе; индивидуально наши выглядели совсем не плохо.
16:28
spetrov
Millwall82, почему. Играют. В каждом возрасте на своем уровне. Проиграли, смотрим дальше. У кого-то отложилось. Потом всплывет.
16:25
Millwall82
spetrov, ну ты сравнил))))) еще бы сержио суда добавил который "золото Крыма на турнире "Кожаный мяч" намывал", но вспоминает об этом только он один)))) Ну а вам болелам ЦСКА почему бы не вспоминать, ведь несколько игроков лишь в том году, засветились в ней и попали в состав, но связанно это не с их уровнем, а то что у ЦСКА банально нет былых денег.
16:22
spetrov
...Я понимаю, у вас теперь космические запросы и наполеоновские планы, но мы, армейцы, следим, как и ранее следили.
16:18
spetrov
Millwall82, прикинь, победителей различных возрастов первенства города в различных "лигах" школ и клубов, боюсь, даже с google'ом никто не вспомнит. Раньше хоть в "Спортивной Москве" можно было за собой следить.
16:16
Millwall82
Кому она нафуй нужна эта юниорская ЛЧ, победителей без гугла кто-нибудь вспомнит?)))))
16:04
yspesh4
Что за Зириков был в воротах?
15:59
spetrov
Возможно, многое держалось именно на Гришине.
15:56
Ivenhoe
"Сырой" ЦСКА. Гришинский был побоевитее. Проблема психологическая: играть стали только после отыгранного мяча. А что мешало раньше?
15:54