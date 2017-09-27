ЦСКА потерпел второе поражение в Юношеской лиге УЕФА, уступив "МЮ"

ЦСКА на своем поле проиграл "Манчестер Юнайтед" в матче 2-го тура группового турнира Юношеской лиги УЕФА. Армейцы уступили со счетом 1:2. Для столичной команды это поражение стало вторым в турнире. Ранее ЦСКА в гостях проиграл "Бенфике" (1:5).

В следующем матче ЦСКА дома сыграет с "Базелем". Встреча состоится 18 октября.

Матч основных составов ЦСКА и "Манчестер Юнайтед" состоится сегодня. Начало игры - 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

Юношеская лига УЕФА

Путь Лиги чемпионов

Группа A

2-й тур

ЦСКА (Россия) – "Манчестер Юнайтед" (Англия) – 1:2 (0:2)

Голы: Барлоу, 8 (0:1). Гомес, 38 (0:2). Меренчуков, 90 (1:2).

ЦСКА: Зириков, Волков, Лазарев (Елеев, 77), Олейников, Хосонов, Тикнизян, Марадишвили (Меренчуков, 63), Фищенко, Захаров, Мацхарашвили, Пухов (Жиронкин, 57).

"Манчестер Юнайтед": Мута-Себтауи, Уоррен, Санг, Лейрд, О'Коннор, Хэмилтон, Гомес (Уильямс, 86), Бонен, Кеньон (Теннер, 60), Барлоу (Гарнер, 73), Боуи.

Предупреждение: Хосонов, 37.

Судья: Фришер (Эстония).

27 сентября. Москва. Стадион "Октябрь".