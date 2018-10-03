ЦСКА - после "Реала": "Первый уровень пройден". Видео

ЦСКА после матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Реала" (1:0) снова опубликовал видеоролик по мотивам компьютерной игры "Марио". В нем говорится, что первый уровень пройден (Level 1 complete).
Напомним, перед встречей ЦСКА в Твиттере обратился к болельщикам через видеоролик с просьбой о дополнительной поддержке.
Ролик был также оформлен в стиле игры "Марио", однако вместо одноименного персонажа по уровню бежал защитник Мариу Фернандес. На него бежал хавбек "Реала" Лука Модрич и они вместе забегают на стадион "Лужники".
Напомним, встреча прошла именно там, а не на домашней арене ЦСКА. "Лужники" вмещают почти в три раза больше зрителей (81 тысяча против 30 - у "ВЭБ Арены").
Level 1 Complete! 😏#ЦСКАРеал pic.twitter.com/uW6EokTgSa– ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) October 3, 2018