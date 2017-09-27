ЦСКА попросил болельщиков не поддаваться на провокации на матче с "Манчестер Юнайтед"

ЦСКА на официальном сайте обратился к болельщикам в преддверии матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед". Клуб попросил фанатов соблюдать общественный порядок и не поддаваться на возможные провокации.

"Уважаемые болельщики! В связи с ожидаемым аншлагом и усиленными мерами безопасности просим вас заблаговременно приезжать на стадион для своевременного прохода на трибуну. Нам очень нужна ваша поддержка, но при этом от лица команды просим вас соблюдать общественный порядок и не поддаваться на возможные провокации.



Призываем вас соблюдать организованность и порядок и напоминаем, что в соответствии с Федеральным законом от 17.04.2017 № 78-ФЗ за использование пиротехнических изделий возможен штраф от 10 до 20 тысяч рублей либо арест сроком до 15 суток и запрет на посещение матчей от года до семи лет", – говорится в заявлении ЦСКА.

Матч ЦСКА – "Манчестер Юнайтед" состоится сегодня и начнется в 21.45 по московскому времени."СЭ" проведет трансляцию встречи.