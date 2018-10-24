ЦСКА поможет пострадавшим в римском метро болельщикам

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев в интервью "СЭ" отметил, что клуб поможет пострадавшим в метро перед матчем Лиги чемпионов против "Ромы" болельщикам.

Напомним, в результате обрушения эскалатора на станции римского метро "Репубблика" получили травмы и были госпитализированы 19 россиян, двое отказались от госпитализации. Кроме того, двум россиянам были сделаны операции.

– ЦСКА окажет поддержку пострадавшим?

– Конечно. Мы уже это делаем. Разместили необходимое объявление на наших информационных ресурсах. Люди могут обращаться с любыми вопросами, просьбами. Мы оперативно постараемся всем помочь. (Виталий Айрапетов)

Полностью интервью Бабаева