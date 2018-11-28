18:21 | Футбол — Лига чемпионов

ЦСКА поблагодарил болельщиков за поддержку в матче с "Викторией"

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ЦСКА выразил благодарность болельщикам, пришедшим поддержать армейцев в домашнем матче группового этапа Лиги Чемпионов с чешской "Викторией". Согласно данным клуба, на игре присутствовали 52 892 болельщика.

" 52 892 человека посетили вчера матч. Огромное спасибо за вашу поддержку, друзья!", - сообщил официальный твиттер клуба.

 

ЦСКА уступил в домашнем матче пятого тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Виктории" со счетом 1:2. Перед последней игрой подопечные Виктора Гончаренко с четырьмя очками занимают последнее место в группе G, имея равное количество баллов с чехами, и имеют шансы лишь на то, чтобы с третьей строчки попасть в Лигу Европы. Для этого им нужно обязательно набирать очки в гостевом поединке с мадридским "Реалом".

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