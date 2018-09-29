ЦСКА - перед "Реалом": "Поддержка нужна нам в два раза больше"

ЦСКА в преддверии матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Реала" обратился к болельщикам через видеоролик с просьбой о дополнительной поддержке.

Ролик оформлен в стиле компьютерной игры "Марио", однако вместо одноименного персонажа по уровню бежит защитник Мариу Фернандес. На него бежит хавбек "Реала" Лука Модрич и они вместе забегают на стадион "Лужники".

Напомним, встреча пройдет именно там, а не на домашней арене ЦСКА. "Лужники" вмещают почти в три раза больше зрителей (81 тысяча против 30 - у "ВЭБ Арены").

ЦСКА проведет в "Лужниках" три встречи группового этапа ЛЧ – с "Реалом" (2 октября), "Ромой" (7 ноября) и "Викторией" из Пльзени (27 ноября).