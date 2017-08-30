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16:41 | Футбол — Лига чемпионов

ЦСКА: "Остерегайтесь поддельных билетов на матчи в Лиге чемпионов"


ЦСКА на своем официальном сайте выступил с предостережением по поводу поддельных билетов на матчи Лиги чемпионов. Отмечается, что нельзя покупать билеты с рук и на сторонних сайтах.

​– Уважаемые болельщики! В интернете уже появились в продаже поддельные билеты на домашние матчи ЦСКА в Лиге чемпионов, – говорится в сообщении. – Обращаем ваше внимание, что билеты будут продаваться с 1 сентября исключительно в кассах "ВЭБ Арены", на онлайн-портале ЦСКА. Билеты, приобретенные на сторонних сайтах и с рук могут оказаться поддельными, по ним вы на стадион попасть не сможете!

Дополнительная информация

http://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/club/osteregaytes-poddelnykh-biletov-na-matchi-pfk-cska-v-lige-chempionov/

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