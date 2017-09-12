ЦСКА одержал волевую победу над "Бенфикой"

ЦСКА в гостевом матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов победил "Бенфику" (2:1).
Счет открыли хозяева, отличился Харис Сеферович – вратарь красно-синих Игорь Акинфеев пропустил в 40-й встрече основного турнира подряд.
На 63-й минуте Витинью с пенальти сравнял счет, еще через 12 минут Тимур Жамалетдинов забил решающий гол. Для 20-летнего россиянина, который вышел на замену на 65-й минуте вместо Аарона Оланаре, это второй победный гол подряд – в пятницу его точный удар принес армейцем три очка в игре РФПЛ с "Амкаром" (1:0).
В 2-м туре 27 сентября ЦСКА примет "Манчестер Юнайтед", а "Бенфика" в гостях сыграет с "Базелем".
Лига чемпионов
Групповой турнир
Группа А
1-й тур
"Бенфика" (Португалия) – ЦСКА (Россия) – 1:2 (0:0)
Голы: Сеферович, 50 (1:0). Витинью, 63 – с пенальти, (1:1). Жамалетдинов, 71 (1:2).
"Бенфика": Варела, Андре Алмейда, Луизау, Лопес (Рафа Силва, 89), Гримальдо (Габриэл Барбоза, 77), Сальвио, Пиззи, Филипе Аугусту, Живкович, Жонас (Хименес, 70), Сеферович.
ЦСКА: Акинфеев, А.Березуцкий, В.Березуцкий, Васин, Мариу Фернандес, Вернблум, Головин (Кучаев, 87), Дзагоев (Натхо, 77), Щенников, Оланаре (Жамалетдинов, 67), Витинью.
Предупреждения: Головин, 43. Андре Алмейда, 62. Дзагоев, 73. Вернблум, 75. Сеферович, 80.
Судьи: УНДИАНО МАЛЬЕНКО, Алонсо, Санчес Мартинес, Эрнандес Эрнандес, Юсте Хименес (все Испания).
12 сентября. Лиссабон. Стадион Estadio da Luz.
Трансляция матча "Бенфика" – ЦСКА
Г⚽⚽⚽⚽⚽⚽Л! @pfc_cska#UCL #ЛигаЧемпионов. 1-й тур. #БенфикаЦСКА #SLBCSKA 1:1 63' Витиньо @11vittinnho (пенальти) pic.twitter.com/t5tfptgAql– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 12 сентября 2017 г.
Г⚽⚽⚽⚽⚽⚽Л! @pfc_cska#UCL #ЛигаЧемпионов. 1-й тур. #БенфикаЦСКА #SLBCSKA 1:2 71' Тимур Жамалетдинов pic.twitter.com/sZ2kWoFD45– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 12 сентября 2017 г.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/eurocups/championsleague/2017-2018/groups/
- Игорь Акинфеев
- ЦСКА (футбол)
- Манчестер Юнайтед
- Бенфика (футбол)
- Базель (футбол)
- Витинью дус Сантус
- Аарон Оланаре
- Харис Сеферович
- Тимур Жамалетдинов
)V(ax
Док_, за победу в ЛЧ дают 1 очко, в ЛЕ - 0.5 на отборочной стадии. Ну и за попадание в группу больше в ЛЧ. За выход в плов в ЛЧ тоже больше, но нивелируется моментальным вылетом.
00:46
wolfwolk
Содержание игры полностью подтвердило мой прогноз, но оно (содержание) было искажено арбитром до такой степени, что не оказало существенного влияния на результат. С таким "судейством" (плюс 2 пенальти в одну сторону) даже СКА Хабаровск может обыграть Реал, а уж ЦСКА Бенфику и подавно.))))))))))) Делая прогноз, такого "судейства" ожидать было нельзя, зато мерзавство болельщиков ЦСКА наглядно подтверждено их (в том числе Вашим) комментариями. В чём, в чём, а уж в оценке "ослиного ума" ошибиться невозможно, т.к. на этот фактор не могут повлиять даже купленные Гинером судьи.../// Вы прекращайте надрывать свой организм непотребным!
00:43
Док_
вперёд Спартак! == Любезный, шли бы в жопу со своим все купившим Гинером. Ну самому-то неужели приятно выглядеть идиотом с кучей скобочек? Так ведь и жизнь со Спартаком пройдет. Неужели не скучно?
00:42
вперёд Спартак!
Thomas_Boy___________________________ Содержание игры полностью подтвердило мой прогноз, но оно (содержание) было искажено арбитром до такой степени, что не оказало существенного влияния на результат. С таким "судейством" (плюс 2 пенальти в одну сторону) даже СКА Хабаровск может обыграть Реал, а уж ЦСКА Бенфику и подавно.))))))))))) Делая прогноз, такого "судейства" ожидать было нельзя, зато мерзавство болельщиков ЦСКА наглядно подтверждено их (в том числе Вашим) комментариями. В чём, в чём, а уж в оценке "ослиного ума" ошибиться невозможно, т.к. на этот фактор не могут повлиять даже купленные Гинером судьи...
00:39
Док_
Ралпачан Фляйшманъ ========= Я понял что мнение по судейству (кроме ромбиков-бакланов) от вас не услышу?
00:38
L Osokin
Генри Морган Ну, наконец-то! Эмоции прямо переполняют! Такая важная, нужная победа! Настоящий сюрприз для болельщиков!) Впервые за долгие годы набраны три очка на поле весьма серьёзного соперника! Вот, так и становятся звёздами!) ЦСКА понравился. В первом тайме очень хорошо ребята оборонялись, грамотно. Во втором, хоть и пропустили, но рук не опустили.))) Где-то повезло с пенальти, но до этого "верный мяч" вытащил Варела, аккурат с левого нижнего от себя угла. А второй гол буквально "вытащил" Васин. Заметил, что матереют футболисты, в первую очередь - молодежь. Да и Гончаренко, как тренер, начинает расти. Обе тенденции идут российскому футболу на пользу. Как Чемпионату, так и сборной. Но, сборная, конечно - это отдельная песня. Посмотрим, что завтра покажет новоиспечённый Чемпион - "Спартак" во встрече с "Марибором".________________хорошо сказал. Я спать. Всем добрых снов)))
00:37
Док_
)V(ax ==== Я не сказал, что по моему, я сказал, что уверен в том, что в УЕФА за победы и ничьи в ЛЧ дают те же очки что и в ЛЕ. Вроде доходчиво? Вы, кстати, косвенно, предлагая попасть в эту самую Лигу Европы мои слова подтверждаете. Если же говорить о том, что за попадание в группу ЛЧ сразу начисляют баллы, то это другая песня, к победам и ничьим не имеющая отношения.
00:36
Thomas_Boy_
Посмотреть на то, как извиваются от злости некоторые пожиратели желудей - бесценно.)))
00:36
Petr-coldunov
foreverCSKAforever, естественно тяжелее. Там судья не убивал хозяев
00:35
L Osokin
Ралпачан Фляйшманъ__________________ой дурак...)))) короче ЦСКА с победой еще раз. Завтра за Спартак потопим вместе надеюсь))))) я устал, яухожу(с)
00:35
Генри Морган
Ну, наконец-то! Эмоции прямо переполняют! Такая важная, нужная победа! Настоящий сюрприз для болельщиков!) Впервые за долгие годы набраны три очка на поле весьма серьёзного соперника! Вот, так и становятся звёздами!) ЦСКА понравился. В первом тайме очень хорошо ребята оборонялись, грамотно. Во втором, хоть и пропустили, но рук не опустили.))) Где-то повезло с пенальти, но до этого "верный мяч" вытащил Варела, аккурат с левого нижнего от себя угла. А второй гол буквально "вытащил" Васин. Заметил, что матереют футболисты, в первую очередь - молодежь. Да и Гончаренко, как тренер, начинает расти. Обе тенденции идут российскому футболу на пользу. Как Чемпионату, так и сборной. Но, сборная, конечно - это отдельная песня. Посмотрим, что завтра покажет новоиспечённый Чемпион - "Спартак" во встрече с "Марибором".
00:34
Petr-coldunov
Не, ребят... это точно не деньги! Чтобы так судить - одних денег мало. Скорее всего, жена судьи у Гинера в заложницах сидела с пистолетом у виска. Иначе мне объяснить то, что творилось сегодня на поле, просто не под силу.
00:34
Ралпачан Фляйшманъ
общественность давно уже неравнодушно дышит на Спортинги, Спарты, и прочие Спа. вот против них всегда заговор и убийство, а остальные - это наглая коррупция и беззаконие, негодование против которых грозит утопить любую новость, нарушившую уютный мирок общественности)
00:33
Ралпачан Фляйшманъ
Док_ что ж вас так задело, г-н милейший, потоки дерьма ромбиков тут, чи бакланы на крыше? к ним ни судьи, ни я, ни Гинер отношения не имеем, так то. к слову, было бы вам нас рать, чи вас рать, не задавали бы идиотских вопросов.
00:30
L Osokin
)V(ax Док_ Но почему-то уверен, что за победы и ничьи в ЛЧ дают те же очки, что и в ЛЕ_______________Вот именно, что по-Вашему. А по-УЕФАвски не так))) Смысл не в погоне, а в удержании 6-й позиции. Если бы это было бессмысленно, то этой системы не было бы._________________смысл победить в турнире, имхо)))
00:30
L Osokin
Зачем раздор сеять? Можно просто радоваться и поздравлять друг друга....))))
00:30
)V(ax
Док_ Но почему-то уверен, что за победы и ничьи в ЛЧ дают те же очки, что и в ЛЕ_______________Вот именно, что по-Вашему. А по-УЕФАвски не так))) Смысл не в погоне, а в удержании 6-й позиции. Если бы это было бессмысленно, то этой системы не было бы.
00:30
wolfwolk
Грёбаный стыд. Взрослые люди, оградите своих детей от интернета!
00:28
Док_
Док_, голубчик, мозг включите. В ЛЧ, даже на стадии отборочной больше очков за победу и ничью дают. 00:24 ============================================================================================================ Мне уже включать нечего. Но почему-то уверен, что за победы и ничьи в ЛЧ дают те же очки, что и в ЛЕ. Все равно не догнать, на хрена больше очков? Если потом лучше слиться из этой самой Лиги чемпионов?
00:27
foreverCSKAforever
Когда единственный на планете носитель бразильского языка - Юра Жирков в последнем противостоянии Зенита и Бенфики нарушил правила, перед тем как отдать голевой пас на Халка, а свисток судьи промолчал, общественность схавала это как должное. Почему же сегодня такое возбуждение по поводу чистейшего одиннадцатиметрового, который, естественно, еще нужно забить?
00:27
Док_
Ралпачан Фляйшманъ ========== Мне на ваши соринки нас****, г-н Фляйшман. Я вас (как свихнувшегося на продажных судьях) спросил, как вам сегодня судейство? Всего лишь.
00:24
L Osokin
мальенко маленько начудил = ЭТО ГИНЕР ВСЕ КУПИЛ)))))))))))))))))))) я рад очень, тащусь короче, завтра еще и выходной))))))
00:24
)V(ax
Док_, голубчик, мозг включите. В ЛЧ, даже на стадии отборочной больше очков за победу и ничью дают.
00:24
Ралпачан Фляйшманъ
чудесный вечер, как рвутся пуканы идейных наследников тутошнего давнего легендарного ромбика с ником "осёл за спартак", ай кью которого никогда за минус не выходил, - это просто фейерверк какой то)))
00:23
L Osokin
)V(ax L Osokin, я выходу то порадуюсь, но дальше не светит.Уже понятно, что скоро сделают закрытую Лигу для избранных. Для этого уже всё готово и для этого придумали "фэйр-плей". Потому лично мне интереснее смотреть ЛЕ, потому что там наши имеют хотя бы теоритические шансы на далёкий проход по сетке.___________________в этом аспекте согласен с тобой)))
00:21
Твой Рот На Оборот
вперёд Спартак! ---- Ты главное слюной монитор не забрызгай , болело диванное.
00:21
Док_
)V(ax L Osokin, чтобы больше клубов играло в еврокубках, это очевидно. Лично я болею за все российские клубы в равной степени и мне интересно, когда их много. 00:14 =========================================================================================================== Голубчик, вы хоть себя прочитайте - смысл в большем количестве очков для страны в том, что бы было больше клубов в Лиге чемпионов. Но на хрена рвать задницу в этой самой Лиге чемпионов, если в ЛЕ заработаешь больше очков))?
00:21
)V(ax
L Osokin, я выходу то порадуюсь, но дальше не светит.Уже понятно, что скоро сделают закрытую Лигу для избранных. Для этого уже всё готово и для этого придумали "фэйр-плей". Потому лично мне интереснее смотреть ЛЕ, потому что там наши имеют хотя бы теоритические шансы на далёкий проход по сетке.
00:20
Ралпачан Фляйшманъ
удивительно, как г-н Док из всего тутойшнего потока сознания обиженок усилинно тщится соринки в чужих глазах узреть. ну у каждого свои причуды, кто на стадионе ржавчину видит, а кто происки бакланов, ИМХО.
00:19
Твой Рот На Оборот
Ах ха ха "эксперты" диванные собрались!!!!
00:18