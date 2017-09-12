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23:35 12 сентября | Футбол — Лига чемпионов

ЦСКА одержал волевую победу над "Бенфикой"

Вторник. Лиссабон. "Бенфика" - ЦСКА - 1:2. Радость ВИТИНЬЮ и Алана ДЗАГОЕВА. Фото REUTERS
Вторник. Лиссабон. "Бенфика" - ЦСКА - 1:2. Радость ВИТИНЬЮ и Алана ДЗАГОЕВА. Фото REUTERS
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ЦСКА в гостевом матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов победил "Бенфику" (2:1).

Счет открыли хозяева, отличился Харис Сеферович – вратарь красно-синих Игорь Акинфеев пропустил в 40-й встрече основного турнира подряд.

На 63-й минуте Витинью с пенальти сравнял счет, еще через 12 минут Тимур Жамалетдинов забил решающий гол. Для 20-летнего россиянина, который вышел на замену на 65-й минуте вместо Аарона Оланаре, это второй победный гол подряд – в пятницу его точный удар принес армейцем три очка в игре РФПЛ с "Амкаром" (1:0).

В 2-м туре 27 сентября ЦСКА примет "Манчестер Юнайтед", а "Бенфика" в гостях сыграет с "Базелем".

Лига чемпионов

Групповой турнир

Группа А

1-й тур

"Бенфика" (Португалия) – ЦСКА (Россия) – 1:2 (0:0)

Голы: Сеферович, 50 (1:0). Витинью, 63 – с пенальти, (1:1). Жамалетдинов, 71 (1:2).

"Бенфика": Варела, Андре Алмейда, Луизау, Лопес (Рафа Силва, 89), Гримальдо (Габриэл Барбоза, 77), Сальвио, Пиззи, Филипе Аугусту, Живкович, Жонас (Хименес, 70), Сеферович.

ЦСКА: Акинфеев, А.Березуцкий, В.Березуцкий, Васин, Мариу Фернандес, Вернблум, Головин (Кучаев, 87), Дзагоев (Натхо, 77), Щенников, Оланаре (Жамалетдинов, 67), Витинью.

Предупреждения: Головин, 43. Андре Алмейда, 62. Дзагоев, 73. Вернблум, 75. Сеферович, 80.

Судьи: УНДИАНО МАЛЬЕНКО, Алонсо, Санчес Мартинес, Эрнандес Эрнандес, Юсте Хименес (все Испания).

12 сентября. Лиссабон. Стадион Estadio da Luz.

Трансляция матча "Бенфика" – ЦСКА

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/eurocups/championsleague/2017-2018/groups/​

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 1-й тур
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (116)
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)V(ax

Док_, за победу в ЛЧ дают 1 очко, в ЛЕ - 0.5 на отборочной стадии. Ну и за попадание в группу больше в ЛЧ. За выход в плов в ЛЧ тоже больше, но нивелируется моментальным вылетом.

00:46

wolfwolk

Содержание игры полностью подтвердило мой прогноз, но оно (содержание) было искажено арбитром до такой степени, что не оказало существенного влияния на результат. С таким "судейством" (плюс 2 пенальти в одну сторону) даже СКА Хабаровск может обыграть Реал, а уж ЦСКА Бенфику и подавно.))))))))))) Делая прогноз, такого "судейства" ожидать было нельзя, зато мерзавство болельщиков ЦСКА наглядно подтверждено их (в том числе Вашим) комментариями. В чём, в чём, а уж в оценке "ослиного ума" ошибиться невозможно, т.к. на этот фактор не могут повлиять даже купленные Гинером судьи.../// Вы прекращайте надрывать свой организм непотребным!

00:43

Док_

вперёд Спартак! == Любезный, шли бы в жопу со своим все купившим Гинером. Ну самому-то неужели приятно выглядеть идиотом с кучей скобочек? Так ведь и жизнь со Спартаком пройдет. Неужели не скучно?

00:42

вперёд Спартак!

Thomas_Boy___________________________ Содержание игры полностью подтвердило мой прогноз, но оно (содержание) было искажено арбитром до такой степени, что не оказало существенного влияния на результат. С таким "судейством" (плюс 2 пенальти в одну сторону) даже СКА Хабаровск может обыграть Реал, а уж ЦСКА Бенфику и подавно.))))))))))) Делая прогноз, такого "судейства" ожидать было нельзя, зато мерзавство болельщиков ЦСКА наглядно подтверждено их (в том числе Вашим) комментариями. В чём, в чём, а уж в оценке "ослиного ума" ошибиться невозможно, т.к. на этот фактор не могут повлиять даже купленные Гинером судьи...

00:39

Док_

Ралпачан Фляйшманъ ========= Я понял что мнение по судейству (кроме ромбиков-бакланов) от вас не услышу?

00:38

L Osokin

Генри Морган Ну, наконец-то! Эмоции прямо переполняют! Такая важная, нужная победа! Настоящий сюрприз для болельщиков!) Впервые за долгие годы набраны три очка на поле весьма серьёзного соперника! Вот, так и становятся звёздами!) ЦСКА понравился. В первом тайме очень хорошо ребята оборонялись, грамотно. Во втором, хоть и пропустили, но рук не опустили.))) Где-то повезло с пенальти, но до этого "верный мяч" вытащил Варела, аккурат с левого нижнего от себя угла. А второй гол буквально "вытащил" Васин. Заметил, что матереют футболисты, в первую очередь - молодежь. Да и Гончаренко, как тренер, начинает расти. Обе тенденции идут российскому футболу на пользу. Как Чемпионату, так и сборной. Но, сборная, конечно - это отдельная песня. Посмотрим, что завтра покажет новоиспечённый Чемпион - "Спартак" во встрече с "Марибором".________________хорошо сказал. Я спать. Всем добрых снов)))

00:37

Док_

)V(ax ==== Я не сказал, что по моему, я сказал, что уверен в том, что в УЕФА за победы и ничьи в ЛЧ дают те же очки что и в ЛЕ. Вроде доходчиво? Вы, кстати, косвенно, предлагая попасть в эту самую Лигу Европы мои слова подтверждаете. Если же говорить о том, что за попадание в группу ЛЧ сразу начисляют баллы, то это другая песня, к победам и ничьим не имеющая отношения.

00:36

Thomas_Boy_

Посмотреть на то, как извиваются от злости некоторые пожиратели желудей - бесценно.)))

00:36

Petr-coldunov

foreverCSKAforever, естественно тяжелее. Там судья не убивал хозяев

00:35

L Osokin

Ралпачан Фляйшманъ__________________ой дурак...)))) короче ЦСКА с победой еще раз. Завтра за Спартак потопим вместе надеюсь))))) я устал, яухожу(с)

00:35

Генри Морган

Ну, наконец-то! Эмоции прямо переполняют! Такая важная, нужная победа! Настоящий сюрприз для болельщиков!) Впервые за долгие годы набраны три очка на поле весьма серьёзного соперника! Вот, так и становятся звёздами!) ЦСКА понравился. В первом тайме очень хорошо ребята оборонялись, грамотно. Во втором, хоть и пропустили, но рук не опустили.))) Где-то повезло с пенальти, но до этого "верный мяч" вытащил Варела, аккурат с левого нижнего от себя угла. А второй гол буквально "вытащил" Васин. Заметил, что матереют футболисты, в первую очередь - молодежь. Да и Гончаренко, как тренер, начинает расти. Обе тенденции идут российскому футболу на пользу. Как Чемпионату, так и сборной. Но, сборная, конечно - это отдельная песня. Посмотрим, что завтра покажет новоиспечённый Чемпион - "Спартак" во встрече с "Марибором".

00:34

Petr-coldunov

Не, ребят... это точно не деньги! Чтобы так судить - одних денег мало. Скорее всего, жена судьи у Гинера в заложницах сидела с пистолетом у виска. Иначе мне объяснить то, что творилось сегодня на поле, просто не под силу.

00:34

Ралпачан Фляйшманъ

общественность давно уже неравнодушно дышит на Спортинги, Спарты, и прочие Спа. вот против них всегда заговор и убийство, а остальные - это наглая коррупция и беззаконие, негодование против которых грозит утопить любую новость, нарушившую уютный мирок общественности)

00:33

Ралпачан Фляйшманъ

Док_ что ж вас так задело, г-н милейший, потоки дерьма ромбиков тут, чи бакланы на крыше? к ним ни судьи, ни я, ни Гинер отношения не имеем, так то. к слову, было бы вам нас рать, чи вас рать, не задавали бы идиотских вопросов.

00:30

L Osokin

)V(ax Док_ Но почему-то уверен, что за победы и ничьи в ЛЧ дают те же очки, что и в ЛЕ_______________Вот именно, что по-Вашему. А по-УЕФАвски не так))) Смысл не в погоне, а в удержании 6-й позиции. Если бы это было бессмысленно, то этой системы не было бы._________________смысл победить в турнире, имхо)))

00:30

L Osokin

Зачем раздор сеять? Можно просто радоваться и поздравлять друг друга....))))

00:30

)V(ax

Док_ Но почему-то уверен, что за победы и ничьи в ЛЧ дают те же очки, что и в ЛЕ_______________Вот именно, что по-Вашему. А по-УЕФАвски не так))) Смысл не в погоне, а в удержании 6-й позиции. Если бы это было бессмысленно, то этой системы не было бы.

00:30

wolfwolk

Грёбаный стыд. Взрослые люди, оградите своих детей от интернета!

00:28

Док_

Док_, голубчик, мозг включите. В ЛЧ, даже на стадии отборочной больше очков за победу и ничью дают. 00:24 ============================================================================================================ Мне уже включать нечего. Но почему-то уверен, что за победы и ничьи в ЛЧ дают те же очки, что и в ЛЕ. Все равно не догнать, на хрена больше очков? Если потом лучше слиться из этой самой Лиги чемпионов?

00:27

foreverCSKAforever

Когда единственный на планете носитель бразильского языка - Юра Жирков в последнем противостоянии Зенита и Бенфики нарушил правила, перед тем как отдать голевой пас на Халка, а свисток судьи промолчал, общественность схавала это как должное. Почему же сегодня такое возбуждение по поводу чистейшего одиннадцатиметрового, который, естественно, еще нужно забить?

00:27

Док_

Ралпачан Фляйшманъ ========== Мне на ваши соринки нас****, г-н Фляйшман. Я вас (как свихнувшегося на продажных судьях) спросил, как вам сегодня судейство? Всего лишь.

00:24

L Osokin

мальенко маленько начудил = ЭТО ГИНЕР ВСЕ КУПИЛ)))))))))))))))))))) я рад очень, тащусь короче, завтра еще и выходной))))))

00:24

)V(ax

Док_, голубчик, мозг включите. В ЛЧ, даже на стадии отборочной больше очков за победу и ничью дают.

00:24

Ралпачан Фляйшманъ

чудесный вечер, как рвутся пуканы идейных наследников тутошнего давнего легендарного ромбика с ником "осёл за спартак", ай кью которого никогда за минус не выходил, - это просто фейерверк какой то)))

00:23

L Osokin

)V(ax L Osokin, я выходу то порадуюсь, но дальше не светит.Уже понятно, что скоро сделают закрытую Лигу для избранных. Для этого уже всё готово и для этого придумали "фэйр-плей". Потому лично мне интереснее смотреть ЛЕ, потому что там наши имеют хотя бы теоритические шансы на далёкий проход по сетке.___________________в этом аспекте согласен с тобой)))

00:21

Твой Рот На Оборот

вперёд Спартак! ---- Ты главное слюной монитор не забрызгай , болело диванное.

00:21

Док_

)V(ax L Osokin, чтобы больше клубов играло в еврокубках, это очевидно. Лично я болею за все российские клубы в равной степени и мне интересно, когда их много. 00:14 =========================================================================================================== Голубчик, вы хоть себя прочитайте - смысл в большем количестве очков для страны в том, что бы было больше клубов в Лиге чемпионов. Но на хрена рвать задницу в этой самой Лиге чемпионов, если в ЛЕ заработаешь больше очков))?

00:21

)V(ax

L Osokin, я выходу то порадуюсь, но дальше не светит.Уже понятно, что скоро сделают закрытую Лигу для избранных. Для этого уже всё готово и для этого придумали "фэйр-плей". Потому лично мне интереснее смотреть ЛЕ, потому что там наши имеют хотя бы теоритические шансы на далёкий проход по сетке.

00:20

Ралпачан Фляйшманъ

удивительно, как г-н Док из всего тутойшнего потока сознания обиженок усилинно тщится соринки в чужих глазах узреть. ну у каждого свои причуды, кто на стадионе ржавчину видит, а кто происки бакланов, ИМХО.

00:19

Твой Рот На Оборот

Ах ха ха "эксперты" диванные собрались!!!!

00:18