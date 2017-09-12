ЦСКА одержал волевую победу над "Бенфикой"

ЦСКА в гостевом матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов победил "Бенфику" (2:1).

Счет открыли хозяева, отличился Харис Сеферович – вратарь красно-синих Игорь Акинфеев пропустил в 40-й встрече основного турнира подряд.

На 63-й минуте Витинью с пенальти сравнял счет, еще через 12 минут Тимур Жамалетдинов забил решающий гол. Для 20-летнего россиянина, который вышел на замену на 65-й минуте вместо Аарона Оланаре, это второй победный гол подряд – в пятницу его точный удар принес армейцем три очка в игре РФПЛ с "Амкаром" (1:0).

В 2-м туре 27 сентября ЦСКА примет "Манчестер Юнайтед", а "Бенфика" в гостях сыграет с "Базелем".

Лига чемпионов

Групповой турнир

Группа А

1-й тур

"Бенфика" (Португалия) – ЦСКА (Россия) – 1:2 (0:0)

Голы: Сеферович, 50 (1:0). Витинью, 63 – с пенальти, (1:1). Жамалетдинов, 71 (1:2).

"Бенфика": Варела, Андре Алмейда, Луизау, Лопес (Рафа Силва, 89), Гримальдо (Габриэл Барбоза, 77), Сальвио, Пиззи, Филипе Аугусту, Живкович, Жонас (Хименес, 70), Сеферович.

ЦСКА: Акинфеев, А.Березуцкий, В.Березуцкий, Васин, Мариу Фернандес, Вернблум, Головин (Кучаев, 87), Дзагоев (Натхо, 77), Щенников, Оланаре (Жамалетдинов, 67), Витинью.

Предупреждения: Головин, 43. Андре Алмейда, 62. Дзагоев, 73. Вернблум, 75. Сеферович, 80.

Судьи: УНДИАНО МАЛЬЕНКО, Алонсо, Санчес Мартинес, Эрнандес Эрнандес, Юсте Хименес (все Испания).

12 сентября. Лиссабон. Стадион Estadio da Luz.

Трансляция матча "Бенфика" – ЦСКА