ЦСКА одержал первую в сезоне победу в Юношеской лиге УЕФА, обыграв "Бенфику"

ЦСКА на своем поле обыграл "Бенфику" (2:0) в матче 5-го тура группового турнира Юношеской лиги УЕФА. Российская команда одержала первую победу в турнире. Ранее армейцы потерпели четыре поражения подряд и лишились шансов на выход в плей-офф. Победу красно-синим принес голы Никиты Мацхарашвили и Виталия Жиронкина.

После пяти туров ЦСКА по-прежнему замыкает турнирную таблицу группы A, набрав 3 очка. На первом месте располагается "Манчестер Юнайтед" (8 очков, 4 матча). Вторую позицию занимает "Базель" (7, 4). На третьей строчке - "Бенфика" (6, 5).

Основные составы ЦСКА и "Бенфики" сыграют сегодня вечером на стадионе "Арена ЦСКА". Встреча начнется в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры.

Юношеская лига УЕФА

Путь Лиги чемпионов

Группа A

5-й тур

ЦСКА (Россия) - "Бенфика" (Португалия) - 2:0 (0:0)

Голы: Мацхарашвили, 72 (1:0). Жиронкин, 85 (2:0).

ЦСКА: Зириков, Волков, Елеев, Кузьменко, Бадин, Фищенко, Хосонов, Мацхарашвили (Марадишвили, 83), Жиронкин (Храмов, 90), Олейников, Меренчуков (Рубенис, 79).

"Бенфика": Азеведу, Этьенн, Альваро (Баррош Лопеш, 83), Лоурейру, Араужу, Флорентину Луиш, Жедсон Фернандеш, Нуну Сантуш (Тиагу Дантеш, 56), Жоау Филипе (Эмбалу, 78), Жозе Гомеш, Секейра.

Предупреждения: Елеев, 31. Олейников, 40. Хосонов, 61, Волков, 79. - Альваро, 77. Жозе Гомеш, 79. Баррош Лопеш, 90+2.

Судья: Куукасьярви (Финляндия)

22 ноября. Москва. Стадион "Октябрь".