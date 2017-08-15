ЦСКА обыграл "Янг Бойз" благодаря нереальному автоголу

В первом матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов ЦСКА одержал победу над "Янг Бойз" - 1:0. До перерыва команды не сумели создать опасных моментов. Хозяева больше играли в атаке, армейцы чаще проводили время на своей половине поля.
Во втором тайме желто-черные продолжили давление на ворота Игоря Акинфеева. На 79-й минуте игры голкипер ЦСКА совершил сейв, вытащив мяч из под перекладины, среагировав на удар с близкого расстояния. Россиянин не пропускает в третьем отборочном матче Лиги чемпионов подряд.
В добавленное время защитник "Янг Бойз" Касим Нуху сделал скидку головой голкиперу, но перебросил одноклубника, переправив мяч в собственные ворота.
Отметим, что для защитника Василия Березуцкого данный матч стал 500-м в составе армейцев. Напомним, что ответная встреча между ЦСКА и "Янг Бойз" пройдет в Москве 23 августа.
Лига Чемпионов
4-й отборочный раунд
Первый матч
"Янг Бойз" (Швейцария) - "ЦСКА" (Россия) - 0:1 (0:0)
Гол: Нуху, 90+1 - в свои ворота (0:1).
"Янг Бойз": Фон Бальмос, Мбабу, Фон Берген, Нуху, Бенито, Раве (Фаснахт, 73), Бертоне, Саного Жуниор, Сулеймани, Ассале (Нсаме, 85), Оаро.
ЦСКА: Акинфеев, Игнашевич, Васин, В.Березуцкий, Мариу Фернандес, Вернблум, Дзагоев (Миланов, 73), Головин, Щенников, Витинью, Чалов (Оланаре, 54. Натхо, 90).
Предупреждения: Дзагоев, 33. Вернблум, 43. Бертоне, 47. Саного Жуниор, 56. Щенников, 88. Фон Берген, 90+3.
Судьи: Фернандес Борбалан. Алонсо, Барберо Севилья, Мартинес Мунуэра, Эстрада Фернандес (все - Испания).
15 августа. Берн. Стадион Stade de Suisse Wankdorf.
Новоуепинни
И так-то да, такой прухи долго не бывает
23:45
Edmundo.Baldivieso
Гол войдет в историю, как и импотенция нападающих ЦСКА. Поражает скупость руководителей российских клубов и Гинера, в частности. На кону десятки миллионов, а они экономя на нападающих сотни тысяч, нувориши вполне лишиться дохода.
23:45
SIZ170
С Победой КОНИ!!!! Акинфеев сегодня просто КРАСАВЕЦ!!!! ..... везет сильнейшим
23:45
Rastan
Фантастический исход полностью провального "новыми лидерами" ЦСКА матча, в котором отлично сыграл Игорь Акинфеев! Где были и что делали на поле Витиньо, Головин, Чалов, не говоря о мешке-Оланаре? Мяч совершенно не держался, швейцарцы очень легко выигрывали подборы, хорошо контролировали мяч...Отвратительное зрелище, в исполнении ЦСКА.
23:45
SS-1525-Sergey
Да-а, опять всесильный ГВК сработал. Судья опять в упор не замечал нарушений правил армейцами, но может просто расист или не любит швейцарцев. Негр же, это явно казачок засланный, но не могут наши так головой в притирку со штангой по воротам бить!
23:45
Pablo_75
Янг Бойз пониже классом. "Возили" ЦСКА, но вот приходит подача с фланга, хорошая, зрячая - и нап бьёт головой буквально к угловому флагу. Такие не играют в ЛЧ. Наши кони пройдут, и это справедливо.
23:45
pfr46
Гинер прекрати.
23:45
MaMoHTuK
Ждем в Москве на последних минутах матча аналогичного "шедевра" от Васина или Акнифеева? )
23:45
Бу-га-га!
Двух феерических лошар знаю. Это Чмока и Митя. Переехали из коробки из-под "Stinol", в коробку из-под "Nokia".
23:45
Chibisov
а сектантам надо поучится как со швейцарцами играть,это вам не санкт-галлену попу раздвигать!
23:44
hashimbus
Гинер все купил)) Гинер Гинер все купил!))
23:44
redgy
Всем нытикам советую пересмотреть матч янг бойз- динамо киев. цска сыграл неплохо
23:44
Valerio80
Нюха автогол забил - это Гинер все купил.... Через 5 минут после окончания матча в раздевалке Нюха узнал что попал на 4 млн евро.
23:44
tryam
Гинер все купил
23:44
L Osokin
это думб в нуху переоделся в перерыве и ждал своего шанса, имхо.
23:44
Новоуепинни
Лучше бы 0:0 было. Так бы эти желтые и в ответке медленно омно месили, на радость медленным коням. А щас вынуждены бегать будут. Седня лоханулись, не бегали, и приехали.
23:44
$n10nep$
Кто говорит, что повезло, полный днарь.
23:44
GoaLapagos
УХАХАХАХА РЕКЛАМА НА МАТЧЕ ПРО КРЫМ ЕЩЁ БОЛЕЕ НЕЛЕПЕЙ ЧЕМ ЭТОТ ГОЛ
23:44
Тень Мастера
А где все дневные прогнозисты? Которые предрекали победу щвейцарцам минимум 2-0. Кроме физики у швейцарцев ничего нет. Ну а ЦСКА тяжко играть в 10-м. Чалов менжуется всё ещё, а Оланаре просто тупит.
23:44
qwe20
жуткая пруха у коней. кончится скоро.
23:44
Millwall82
Негра наверное в Африку отправят или в Спартак. Черный Гарай. Икра)
23:44
$n10nep$
ЦСКА, играя в пол силы, заставил соперника забить самому себе. Высшее мастерство!
23:43
bond1951
реальному но пожалуйста отпустите оланарэ на все четыре стороны....................
23:43
redgy
Супер!!! Не ожидал от цска равной игры в швейцарии, видимо за это и подфартило)) шансы теперь неплохие!
23:43
FINIX
Вот это пруха!
23:43
Slim Taller
Трудно весь матч играть вдесятером,но армейцы выстояли.Швейцарцы видя.что у соперника нет нападающих,решили помочь.Гинер,хватит издеваться над болельщиками! Купи нападающего!
23:43
aloveku
настойчивость вознаграждена, забили таки, и неважно, что в свои. В чужих Акинфеев тащил ))
23:43
Radej
Мда, я даже не знаю кто мертвее Чалов или Оланаре. Просто жесть, вообще без нападающих тяжело, все что им адресовалось - все теряли. Уж дайте тогда Жамалетдинову попробовать раз все так плохо. То что играть будем сегодня туго было понятно, после дерби выхолощены и морально и физически, а тут такой фарт. Отскочили.
23:43
сабзеро
ЦСКА не может - Казим Нуху поможет ))) Армейцы - вперед!
23:43
bloodsat
Наплевать и забыть. ЦСКЕ дальше хватит ничьей.
23:43