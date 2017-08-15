ЦСКА обыграл "Янг Бойз" благодаря нереальному автоголу

В первом матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов ЦСКА одержал победу над "Янг Бойз" - 1:0. До перерыва команды не сумели создать опасных моментов. Хозяева больше играли в атаке, армейцы чаще проводили время на своей половине поля.

Во втором тайме желто-черные продолжили давление на ворота Игоря Акинфеева. На 79-й минуте игры голкипер ЦСКА совершил сейв, вытащив мяч из под перекладины, среагировав на удар с близкого расстояния. Россиянин не пропускает в третьем отборочном матче Лиги чемпионов подряд.

В добавленное время защитник "Янг Бойз" Касим Нуху сделал скидку головой голкиперу, но перебросил одноклубника, переправив мяч в собственные ворота.

Отметим, что для защитника Василия Березуцкого данный матч стал 500-м в составе армейцев. Напомним, что ответная встреча между ЦСКА и "Янг Бойз" пройдет в Москве 23 августа.

Лига Чемпионов

4-й отборочный раунд

Первый матч

"Янг Бойз" (Швейцария) - "ЦСКА" (Россия) - 0:1 (0:0)

Гол: Нуху, 90+1 - в свои ворота (0:1).

"Янг Бойз": Фон Бальмос, Мбабу, Фон Берген, Нуху, Бенито, Раве (Фаснахт, 73), Бертоне, Саного Жуниор, Сулеймани, Ассале (Нсаме, 85), Оаро.

ЦСКА: Акинфеев, Игнашевич, Васин, В.Березуцкий, Мариу Фернандес, Вернблум, Дзагоев (Миланов, 73), Головин, Щенников, Витинью, Чалов (Оланаре, 54. Натхо, 90).

Предупреждения: Дзагоев, 33. Вернблум, 43. Бертоне, 47. Саного Жуниор, 56. Щенников, 88. Фон Берген, 90+3.

Судьи: Фернандес Борбалан. Алонсо, Барберо Севилья, Мартинес Мунуэра, Эстрада Фернандес (все - Испания).

15 августа. Берн. Стадион Stade de Suisse Wankdorf.

Трансляция матча "Янг Бойз" - ЦСКА