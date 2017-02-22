ЦСКА обыграл "Русенборг" и вышел в 1/4 финала Юношеской лиги УЕФА

В матче 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА ЦСКА обыграл "Русенборг" со счетом 2:1. В составе армейцев забитыми мячами отметились Тимур Жамалетдинов и Тимур Пухов. В 1/4 финала красно-синие встретятся с "Бенфикой". Встреча пройдет 7 марта в Москве.

Юношеская лига УЕФА

1/8 финала

ЦСКА (Россия) – "Русенборг" (Норвегия) – 2:1 (1:1)

Голы: Жамалетдинов, 26 (1:0). Винье, 36 – с пенальти (1:1). Пухов, 89 – с пенальти (2:1).