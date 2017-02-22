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ЦСКА обыграл "Русенборг" и вышел в 1/4 финала Юношеской лиги УЕФА

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В матче 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА ЦСКА обыграл "Русенборг" со счетом 2:1. В составе армейцев забитыми мячами отметились Тимур Жамалетдинов и Тимур Пухов. В 1/4 финала красно-синие встретятся с "Бенфикой". Встреча пройдет 7 марта в Москве.

Юношеская лига УЕФА

1/8 финала

ЦСКА (Россия) – "Русенборг" (Норвегия) – 2:1 (1:1)

Голы: Жамалетдинов, 26 (1:0). Винье, 36 – с пенальти (1:1). Пухов, 89 – с пенальти (2:1).

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КОММЕНТАРИИ (6)
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Helicopter

Правильный путь развития у ЦСКА. Не в трубах счастье. Молодцы ребята и Игорь не пропустил.

16:46

цскамакс

молодцы!

16:44

shpasic

вот эти молоды! их не коснулась рука космонавта из соседней галактики.

16:42

Басист

Молодцы, молодёжка!

16:21

foreverCSKAforever

С победой, красно-синие!!!

16:16

spetrov

Армейцев с победой!

16:15

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