ЦСКА обыграл "Русенборг" и вышел в 1/4 финала Юношеской лиги УЕФА

В матче 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА ЦСКА обыграл "Русенборг" со счетом 2:1. В составе армейцев забитыми мячами отметились Тимур Жамалетдинов и Тимур Пухов. В 1/4 финала красно-синие встретятся с "Бенфикой". Встреча пройдет 7 марта в Москве.
Юношеская лига УЕФА
1/8 финала
ЦСКА (Россия) – "Русенборг" (Норвегия) – 2:1 (1:1)
Голы: Жамалетдинов, 26 (1:0). Винье, 36 – с пенальти (1:1). Пухов, 89 – с пенальти (2:1).
Helicopter
Правильный путь развития у ЦСКА. Не в трубах счастье. Молодцы ребята и Игорь не пропустил.
16:46
цскамакс
молодцы!
16:44
shpasic
вот эти молоды! их не коснулась рука космонавта из соседней галактики.
16:42
Басист
Молодцы, молодёжка!
16:21
foreverCSKAforever
С победой, красно-синие!!!
16:16
spetrov
Армейцев с победой!
16:15