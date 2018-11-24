ЦСКА обратился к болельщикам в связи с наказанием от УЕФА

На официальном сайте ЦСКА опубликовано обращение клуба к болельщикам. В нем говорится о наказании за нарушения на матче Лиги чемпионов с "Ромой" (1:2). В связи с этим армейцы условно наказаны частичным закрытием трибун на следующий еврокубковый матч.

- Дорогие друзья! К сожалению, поведение отдельных болельщиков нашей команды на домашнем матче группового этапа Лиги чемпионов с итальянской "Ромой" привело к тому, что соответствующими структурами УЕФА на клуб было наложено наказание, - говорится в сообщении. - В пятницу, 23 ноября, клуб был уведомлен о решении КДК УЕФА наложить на ПФК ЦСКА штраф в размере 44 000 евро и частично закрыть трибуны на следующем домашнем еврокубковом матче нашей команды за использование болельщиками пиротехники, бросание предметов на поле и блокирование лестничных проходов в ходе домашнего матча с "Ромой".

Наказание условное, испытательный срок – один год. Любое повторное нарушение, в том числе и использование пиротехники, автоматически приведет к активации наказания – закрытию трибун и другим жестким санкциям в отношении клуба. После четырех сыгранных матчей наша команда по-прежнему сохраняет шансы выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Во вторник нам предстоит важнейший матч с пльзеньской "Викторией", который пройдет в Лужниках.

Мы призываем вас прийти на стадион и поддержать нашу команду! Давайте покажем всем, что 12-й игрок ПФК ЦСКА умеет болеть ярко и эмоционально, не нарушая дисциплинарного регламента!

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